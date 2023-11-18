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Anadolu Isuzu’ya bir kez daha Yılın Müşteri Markası Ödülü

Anadolu Isuzu, ALFA Awards Ödülleri’nde 2023’te de “Yılın Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Ticari Otomotiv Markası” seçildi.

Anadolu Isuzu'ya bir kez daha Yılın Müşteri Markası Ödülü

18 Kasım 2023 Cumartesi 16:36

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, bu sene 9. kez gerçekleştirilen ve müşteri deneyimi yönetimindeki başarısıyla sürdürülebilir bir ilişki kuran markaların belirlendiği ALFA Awards 2023 Ödülleri Ticari Otomotiv kategorisinde, geçen yılın ardından bir kez daha “Yılın Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markası” seçildi.

 

Ülkemizde deneyim tasarımı alanında verilen en önemli ödül olarak kabul edilen ALFA Awards’un kazananları, 16 Kasım 2023’te XCO’23 Deneyim Tasarımı ve Yönetim Zirvesi’nin hemen ardından gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende, Anadolu Isuzu adına ödülü şirketin Pazarlama Müdürü Naz Özkırım ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Seda Elmas teslim aldı. Marketing Türkiye ve AKADEMETRE Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen ALFA Awards’ta 60’a yakın kategoride aldıkları ALFA puanlarıyla en iyi müşteri deneyimini yaşatan markalar “Customer Brand” olarak ödüllendirildi.

 

Ödül alanlar nasıl belirleniyor?

Yılın “Customer Brand”lerini ödüllendiren ALFA Awards’da kazananlar uluslararası standartlarla oluşturulan özgün bir metodolojiyle belirleniyor. Endekse temel oluşturan kapsamlı araştırmada ±2,75 hata paylı, rastlantısal olarak belirlenen Türkiye temsili 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze görüşülüyor. “Müşterilerin arzu boyutu”, “Markayı deneyimleme istekleri”, “İletişim boyutu”, “İlişki boyutu” ile “Markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi parametrelerin yer aldığı araştırma 50’nin üstünde kategoride gerçekleştiriliyor.

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