Anamur’dan Kıbrıs’a Suyun Denizde Yolculuğu

Anamur Alaköprü Barajı’ndan Kıbrıs’a giden suyun yolculuğunu Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak belgeselleştirdik.

Anadolu’da su medeniyeti tarihi ve suyun önemi ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimize Anamur’da devam ediyoruz.

Konya, Karaman, Ermenek üzerinden Anamur’a gelirken, Toros Dağları’nın ihtişamına bir kez daha şahitlik yaptık.

Alaköprü Barajı’nda suyun Kıbrıs’a nasıl yolculuk yaptığını yetkililerden barajda dinlerken emeği geçen herkesi minnet ve şükranla andım.

Toros Dağları’nın suyu, asrın projesi ile Kıbrıs’a Anamur sahilinden, su kulelerinden denize giderken çıkardığı ses Kıbrıs’a doğru coşkulu akışını gösteriyor.

Daha önce Kıbrıs’ta da belgesel çekimleri yapmıştım, bu kez Anamur’da suyun kaynağında olmak beni duygulandırdı.

KKTC’ye Suyun Muhteşem Yolculuğu

KKTC Su Temin Projesi, Toros Dağları'nın suyunun Akdeniz'den boru ile geçirilerek KKTC topraklarına taşınması yılda 75 milyon m³ su ulaşacak, 50 yıl boyunca kullanma ve içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır.

Dragon Çayı (Anamur, Mersin) üzerinde yapılan Alaköprü Barajı'nda biriktirilecek su 23 km'lik boru hattı ile Akdeniz kıyısına getirilmektedir. Buradan 80 kilometrelik asma boru ile Akdeniz'i geçip Kıbrıs'a ulaşmaktadır. Kıbrıs'a ulaşan su kıyıdan Girne yakınlarında yapılan Geçitköy Barajı'na aktarılmaktadır. KKTC topraklarında yapılacak iletim hatlarıyla su ihtiyacı olan alanlara ulaştırılacak. "Asrın projesi" olarak nitelendirilmektedir.

Projenin doğuşu

İSKİ Müdürü Veysel Eroğlu zamanında, Adalar'a deniz altında döşenen borularla su ulaştırılmıştır. Kıbrıs'ta bakanın aynı şekilde Kıbrıs'a su getirilmesini istemesiyle, proje fikri doğmuştur.

7 Mart 2011 tarihinde Alaköprü Barajı'nın temeli atılarak proje başlatılmıştır. 17 Ekim 2015 tarihinde projenin resmi açılışı yapılmıştır.

Türkiye kısmı

Dragon (Anamur) Çayı üzerinde, 130,5 milyon m³ depolama kapasitesi, 88 m yükseklikte Alaköprü Barajı inşa edilmiştir. Baraj su tutmaya Ocak 2015'te başlamıştır.

Barajda biriken su 23 km'lik 1,500 mm çaplı boru hattı ile Akdeniz kıyısında dengeleme havuzuna ulaşmaktadır.

Akdeniz geçişi

Akdeniz geçişi önce deniz tabanından yapılması düşünülmüştür. Tabanda 1450 metrelik derin vadilerin olması bu fikirden vazgeçirmiştir. Dünyada ilk defa uygulanan askıda boru sistemi kullanılmıştır. Borular deniz yüzeyinin 250 m altında, 134 adet askı tarafından taşınmaktadır. 66 km olan deniz geçişi, 500 m uzunluk, 1600 mm çapa sahip yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borularla sağlanmaktadır.

Kıbrıs kısmı

Geçitköy Barajı

Deniz hattından gelen su Güzelyalı terfi istasyonundan 3 km'lik boruyla Geçitköy Barajı'na ulaşmaktadır. Kıbrıs'ta suyun dağıtımı amacıyla; Lefkoşa boru hattı, Girne boru hattı, Lefkoşa-İskele-Mağusa boru hattı, İskele-Dipkarpaz boru hattı, inşa edilecektir.

Taşınan suyun %50,3'ü (37,76 milyon m³) içme-kullanmada, %49,7'si (37,24 m³)sulama amaçlı kullanılacaktır. Kuraklıktan ve sulama suyu yetersizliğinden dolayı ekonomik olarak kullanılamayan Mesarya Ovası'nın 50 bin dekarlık kısmı sulanacaktır.

Maliyeti 1,2 milyar olan projede Toroslar'ın suyu adaya ulaşmıştır. 28 Ekim 2015 tarihinde Lefkoşa'da açılış töreni yapılmıştır. (Kaynak: Wikipedia)