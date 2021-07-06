Anamurdan Kıbrıs'a Suyun Denizden Yolculuğu

Kuraklık ve susuzluk tüm dünyayı tehdit ediyor . Anadoluda su medeniyeti ile ilgili akademik çalışmalar yapılmakta

Kuraklık ve susuzluk tüm dünyayı tehdit ediyor . Anadoluda su medeniyeti ile ilgili akademik çalışmalar yapılmakta

Kuraklık ve susuzluk tüm dünyayı tehdit ediyor . Anadoluda su medeniyeti ile ilgili akademik çalışmalar yapılmakta

Anadoluda su medeniyeti tarihi ve suyun önemi ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimize Anamurda devam ediyoruz .

Konya Karaman Ermenek üzerinden Anamur’a gelirken Toros dağlarının ihtişamına bir kez daha şahitlik yaptık .

Alaköprü barajında suyun Kıbrıs’a nasıl yolculuk yaptığını yetkililerden barajda dinlerken emeği geçen herkesi minnet ve şükranla andım.

Toros dağlarının suyu asrın projesi ile Kıbrıs’a Anamur sahilinden su kulelerinden denize giderken çıkardığı ses Kıbrıs’a doğru coşkulu akışını gösteriyor .