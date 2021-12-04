ANİBAL ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ERDEMLİ DAVRANIŞLAR

Gebze Anibal Anadolu Lisesi öğrencileri okulun rehber öğretmeni Ayşe KÖSE tarafından öncülük edilen Kocaeli Valiliğinin okullarda yürüttüğü “ÖNEM” projesi ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Müdür Yardımcısı Murat KARGI’ nın proje yürütücülüğünü yaptığı “Merhamet Erdemdir” projesi çerçevesinde Gebze Şehitliğini ziyaret ettiler.

Ziyarete Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mahmut KAYA ve Şehit aileleri de katıldı. Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Öğrenciler şehitlerimizin annelerine ve ailelerine şanlı bayrağımız hediye ettiler.

Başkan Mahmut KAYA öğrencilere gösterdikleri bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederek, çocuklarımızın şehadetinin böyle gençler için olduğunu görünce acılarımız hafifliyor diye konuştu. Ziyaret sırasında konuşan Okul Müdür Turan ATİLLA burada yatan şehitlerimiz bu vatan için, sizler için canlarını feda ettiler. Sizlere düşen de çok çalışmak, çok gayret göstermek bu vatanı bu milleti dünya devletleri içerisinde, dünya milletleri arasında hak ettiği yere getirmektir şeklinde konuştu.





