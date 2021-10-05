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ANKARA GİRESUNLULAR VAKFI GENEL KURULUNU YAPTI

Ankara Giresun Vakfı Genel Kurulu yapıldı.

ANKARA GİRESUNLULAR VAKFI GENEL KURULUNU YAPTI

05 Ekim 2021 Salı 22:07


    Giresun Vakfı Prof. Dr. Akın Onbayrak ve bir grup Giresunlu hemşehrimiz tarafından 1995 yılında Ankara’da kuruldu. Yıllardan beri Vakıf Kültürünü yaşatan ve Ankara'nın önemli STK'ları arasında olan Giresun Sağlık ve Eğitim Vakfı (www.girsev.org) pandemi sonrası mali genel kurulunu Ankara GMK bulvarındaki vakıf merkezinde 2 Ekim'de gerçekleşti. GİRSEV kongresinin divan başkanlığını Salih Hacıömeroğlu yaptı. Vakıf Başkanı Metin Yaraman çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Pandemi dolayısı ile genel kurulun gecikmeli yapıldığını ve vakıf kuruluş senedin de yazılı amaçlar doğrultusun da çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Ankara'da Giresun Vakıf Kültürü Yaşatılıyor.' Eğitim ve sağlık alanlarına yapılan her destek hazinedir ' sloganı ile kurulan vakıf sağlık ve eğitim alanında çalışmalar  yapıyor. Giresun sağlık ve eğitim vakfı Ankara da Giresunluların kurduğu en önemli sivil toplum kuruluşu olarak çok önemli hizmetler vermektedir. Metin Yaraman başkanlığında faaliyetlerini sürdüren GİRSEV Ankara'nın merkezi olan Kızılay’a yakın GMK bulvarında kendine ait bir yerde faaliyet gösteriyor.

   Ankara Giresun vakfı üyesi ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman tarafından hazırlanan ve birçok Tv kanalında yayınlanan Vakıf Medeniyeti Tarihi ile ilgili belgesel tv programını paylaşıyoruz.
https://m.youtube.com/watch?v=fshKILJ3-10

    Giresun Kurtuluş Savaşına İki Gönüllü Alay ile katıldı. Sakarya Zaferi ve Kurtuluş Savaşının 100. yılının kutlandığı 2021 yılı önem arz ediyor. Giresun'dan Kurtuluş Savaşına katılan 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları ile ilgili hazırladığımız belgeseli vakıf üyelerimiz ve Ankara kamuoyu İle paylaştık.
 https://m.youtube.com/watch?v=rahSMp51ErA https://m.youtube.com/watch?v=ls6xA6vcZbU

Kurtuluş savaşında destanlar yazan 42. Gönüllü Giresun Alayları komutanı şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ile ilgili Anıt açıldı. 47. Gönüllü Giresun alayı komutanı Gazi Topal Osmanağa'nın itibarını iade ettirmek için çalışmalar yapılmalı ve İki gönüllü alay çıkaran Giresuna İstiklal Madalyası verilmelidir.




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