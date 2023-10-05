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ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE'DEN TAHİR BAŞKANA CANLI YAYINLI ÇAĞRI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 05 Ekim 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE'DEN TAHİR BAŞKANA CANLI YAYINLI ÇAĞRI

05 Ekim 2023 Perşembe 14:26

 

KOCAELİ KİTAP FUARI İLE İLGİLİ ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE ÖNÜNDEN CANLI YAYINLA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN'A TARİHİ ÇAĞRI YAPARAK KOCAELİ KİTAPLARI ARŞİVİ KONUSUNDA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR. HER YIL ÇOK BÜYÜK PARALAR HARCANARAK DÜZENLENEN KİTAP FUARI YERİNE KOCAELİ İLE İLGİLİ MİLLİ KÜTÜPHANEDE BULUNAN KOCAELİ KİTAP DERGİ GAZETELERDEN OLUŞAN ARŞİVİ KOCAELİYE KAZANDIRMAK İÇİN HARCAYIN

https://fb.watch/nsZIpMvo3G/?mibextid=Na33Lf




KOCAELİ'NİN HAFIZASI MİLLİ KÜTÜPHANE

KOCAELİ VE İLÇELERİ İLE İLGİLİ BİNLERCE KİTAP VE ONBİNLERCE GAZETE VE DERGİ ARŞİVİ BULUNUYOR. KOCAELİ HAFIZASI ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANEDE YER ALIYOR. ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANEDE KOCAELİ BASIN VE YAYIN TARİHİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ. 1971 TARİHİNDE KOCAELİNDE BASILIP YAYINLANAN BAYRAM GAZETESİ KOCAELİ BASIN TARİHİNİN SON 52 YILLIK GRÇMİŞİNE DE IŞIK TUTUYOR.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2680785812076009&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

AMERİKALILAR 1960'LI YILLARDA KARAMÜRSEL'DE GAZETE YAYINLAMIŞLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin basın yayın kitap ve kültür tarihi arşivi kurmadığı için akademisyenler Ankara’ya gitmek zorunda kalıyor. Aslen Karamürselli olan Koç Ünüversitesi'nde Kocaeli üzerine yüksek lisans tezi hazırlayan Emirhan Mutlu www.gebzegszetesi.com canlı yayınında Kocaeli basın tarihi ve Amerikalıların Kocaeli Karamürsel'de 1962'de İngilizce olarak yayınladıkları gazete ile ilgili önemli bilgi veriyor.

https://fb.watch/nqDWZNxv_5/?mibextid=Na33Lf




SEKA KAĞIT FABRİKASI YAŞATILMALI

AN İTİBARİ İLE 5 EKİM 2023'DE KOCAELİ TV'DE İPEK YOLU BELGESELİMİZ'DE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE 700 YILLIK KAĞIT İMALATHANESİ BELGESELİ YAYINLANIYOR. KEŞKE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SN TAHİR BÜYÜKAKIN DA SEKA KAĞIT FABRİKASI MÜZESİ'NDE ÖZBEKLERİN YAPTIĞI GİBİ KAĞIT İMALATHANESİ KURUP BU KÜLTÜRÜ YAŞATABİLSEYDİ.

https://fb.watch/ntZKJ6f2Xv/?mibextid=Na33Lf
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