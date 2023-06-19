ANKARA TİCARET ODASI’NDA AÇTIĞIMIZ GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ

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TİMBİR, BHA ve RTÜK’den “Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” panelinde Avrasya Gazeteciler Derneği olarak gazete manşetleri ile deprem gerçeği fotoğraf sergimiz büyük ilgi gördü.

Kocaeli Kent Konseyi YEDEP Projesi kapsamında açtığımız sergi büyük ilgi gördü “Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” konulu çalıştay ve sempozyumda MARMARA GERÇEĞİ DEPREM adlı proje kapsamında açtığınız sergi büyük ilgi gördü. Ankara basını sergiye geniş yer verdi.

BASINDA SERGİ HABERİMİZ

TRT ve yazılı basın sergimize geniş yer verdi. Ankara gazetelerinde yer alan haber İsmail Kahraman’dan anlamlı ”Gazete Manşetlerinde Deprem Gerçeği Fotoğraf Sergisi” İsmail Kahraman, ”Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” panelinde ”Gazete Manşetlerinde Deprem Gerçeği Fotoğraf Sergisi” gerçekleştirdi. Gazeteci ve TV program yapımcısı yazar Kahraman, RTÜK ve TİMBİR ortaklığında düzenlenen panelde sergi yaptı. İsmail Kahraman, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türk İnternet Medya Birliği (TiMBiR) iş birliğinde ”Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” panelinde ”Gazete Manşetlerinde Deprem Gerçeği” fotoğraf sergisi düzenledi. Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan sergi katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Katılımın bir hayli yoğun olduğu panelde sergi de büyük beğeni topladı. Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü Paneli ”Medya Fark Ederse Toplum da Fark Eder” sloganı ile büyük bir katılımla gerçekleşti. Panele çok sayıda milletvekili, bürokrat ve basın mensubu katıldı. Açılışta TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın da konuşma yaptığı panel İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar, Kocaeli Milletvekili Nail Çirel, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş’ın açılış konuşmaları ile başladı.

KIYMETLİ KONUŞMACILAR ÖNDERLİĞİNDE ”AFET KRİZ YÖNETİMİNDE MEDYANIN ROLÜ” ÇALIŞTAYI

3 ana konudan oluşan panel, ”AFET KRİZ YÖNETİMİNDE MEDYANIN ROLÜ” üzerine bilgilendirici aktarımlar ile devam etti. Afetleri haberleştirmek, Afet, risk ve ilk yardım o anda haberci olmak ana başlıklarıyla işlenen panele ilgi büyük oldu.10.30’da başlayan panele “o anda haberci olmak” konu başlığı ile 16.40 sularında son buldu.

GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ GENİŞ İLGİ GÖRDÜ

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Birlik Haber Ajansı (BHA) ve Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ‘Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü’ paneli düzenlendi.

PANEL VE SERGİNİN AÇILIŞINA KİMLER KATILDI

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen panele, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye Kent Konseyleri ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, RTÜK Başkanvekili Orhan Karadaş, RTÜK Üst Kurul Üyesi Mete Hacıarifoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, BHA Genel Müdürü Muhammet Kaçar ile 81 il ve 14 ülkeden TİMBİR kurucu üyeleri katıldı.

TİMBİR GENEL KURULU’NA KATILANLAR DA SERGİYİ GEZDİ

TİMBİR in genel kuruluna katılanlar da Avrasya gazeteciler derneğinin deprem gerçrği fotoğraf sergisini gezdi.

Türk İnternet Medya Birliği’nin Cumhurbaşkanlığı’nın 7 Mart 2023 tarih ve 6906 sayılı kararnamesi ile kurulan, 81 il ve 14 ülkeden 104 kurucu ve 987 medya kuruluşunun yer aldığı Türk İnternet Medya Birliği’nin (TİMBİR) 1’inci Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Rize Milletvekili Avukat Harun Mertoğlu, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 27’inci Dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, 24’üncü Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait, AK Parti 25 ve 26 Dönem Zonguldak Milletvekili ve AK Parti Merkez Yönetim Etik Kurulu Üyesi Hüseyin Özbakır ve genel kurula katılan davetliler ve gazeteciler de 17 Ağustos Kocaeli depreminden 6 Şubat Kahramanmaraş depremine gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergisini gezdi.

MARMARA GERÇEĞİ DEPREM SERGİSİNİN AÇILIŞINDA BELGESEL SÖYLEŞİLER YAPTIK

Kocaeli kent konseyi tarafından desteklenen Marmara Geçtiği Deprem Sergisi ve belgesel gösterimi yapıp belgesel söyleşiler yaptık.

DR. BASA: “DEPREMLER DÜNYANIN NABZIDIR”

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa panelin açılışında yaptığı konuşmada 81 ilden ve 10 ülkeden gelen katılımcılara teşekkür etti. Dr. Basa “Cumhuriyetin 100’üncü yılına maalesef çok buruk başladık. Ülkemizin son dönemde yaşadığı felaket hepimizin aklında. Biliyoruz. Gördük ve öğrendik. Hepimiz üzüntülüyüz. Deprem 11 ilimizde oldu ama hepimiz milletçe çetin bir sınav verdik. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Sadece sizlerden biri olarak değil aynı zamanda deprem uzmanı da olarak söylemeliyim ki Cumhuriyet tarihinin ve dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadık” dedi.

Dr. Basa konuşmasını şöyle sürdürdü:“Depremler Dünyanın nabzıdır. Bir gün depremler olmazsa dünyanın sonu gelmiş ve yeryüzünde yaşam bitmiş demektir. Doğa olaylarını felakete çeviren insanoğludur. Çünkü doğanın hareket eden insan gibi bir yaşantısı vardır. O yaşantıya insanoğlu uyum sağlamak zorundadır. Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde yaşıyoruz, geçmişte birçok yıkıcı depremler yaşandığı gibi, gelecekte de meydana gelebilecek depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riski ile her zaman yüzleşmeye hazır olmalıyız”

“BU FELAKETTEN MEDYA ADINA DERS ÇIKARMALIYIZ”

Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde herhangi bir 30 yılda yıkıcı bir deprem olma olasılığının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu söyleyen Dr. Basa, “Yani 30 yaşında iseniz ve bir deprem felaketinden etkilenmedi iseniz doğru yerde, deprem, doğru zamanda, doğru binadasınız demektir. Kaldığımız enkazın altından henüz çıkıyoruz. Kendimize geldikçe afet konusunu konuşmaya başlıyoruz. Bir musibet, bin nasihatten evladır derler. Bizde başımıza gelen bu felaketten medya alanında ders çıkarmak, öğrenmek ve bize düşenleri hatırlamak için bir aradayız.” ifadelerine yer verdi.

Basa, 7 Mart 2023 tarihinde TİMBİR’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile kurulduğunu hatırlatarak, “TİMBİR 7 Mart 2023 tarihinde 6906 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3555 sayılı kanun kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile kabul edildi. Sizlerin huzurunda bize böylesine güzide bir yapıyı teslim eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı hem kendi adıma hem birliğimiz adına arz ediyorum” diye konuştu.

“SALONDAKİ ARKADAŞLARIM ŞEHRİNİ DERT EDİNMİŞ MEDYA MENSUBUDUR”

Başkan Basa sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Bilindiği üzere TİMBİR şemsiyesi altında, Türkiye’nin her vilayetinden, Avrupa’nın göbeğinden, Orta Asya’nın kalbinden Türkçe yayın yapan medya mensupları olarak, güvenli haber üretimi, kamu faydası tesis etme bilinci, ile hareket etmekteyiz. Afetler sırasında yapılacak yayınlarda bu hassasiyetlerimiz ile yoğrularak meydana geliyor. Pek tabi eksiklerimiz ve bilmediklerimiz vardır. Pek tabi gözden kaçırdıklarımız veya hiç duymadıklarımız olacaktır. Salondaki yol arkadaşlarımın hepsi birer başarı hikayesidir. Hepsi şehrini dert edinmiş medya mensubudur”

Bursalı: Dezenformasyona karşı elimden geleni yapmaya hazırım AK Parti İzmir Milletvekili ve Gazeteci Şebnem Bursalı da programda yaptığı konuşmada “Milletvekili olduktan sonra ilk çalıştayımın meslektaşlarımla olmasına çok mutluyum. Afetleri önlemek mümkün değil ama yönetmek mümkün. Devlet adına ve uzmanlar adına sağlıklı kaynakların medya mensubuna ulaşabilmesi ve doğru bilginin en doğru şekilde iletilebilmesi gerekir. Son zamanlarda çok yaygın olan dezenformasyon akışı, devlete karşı vatandaşları güvensizliğe itiyor. Deprem afetinde de Adana’da olmayan kan bankasının yıkıldığı, engelli vatandaşların sokakta kaldığı gibi birçok gerçek olmayan haber yayıldı. Bilinçli bir şekilde yayılan yanlış bilginin önlenmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“GÜCÜN DEĞİL, MİLLETİN YANINDA OLMAK GEREK”

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar da, “Birlikleri kurmak kadar sürdürmek de büyük bir emek istiyor. Emek harcayan başta Başkan Basa olmak üzere panele destek olan bütün paydaşları tebrik ediyorum. Gücün değil; milletin, hakikatin, mazlumun yanında olmak gerektiğine inanıyorum. 1999 depremini yaşayan biri olarak, bu panelin çok anlamlı bir panel olduğunu düşünüyorum” dedi.

“HATAY ARTIK HEPİMİZİN MESELESİDİR”

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise “Depremlerle basının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Artık, biz depreme dayanıklı evler yaptık mı? Tedbirlerimizi aldık mı? gibi soruların da cevabını vermemiz gerekiyor. Bizler buralarda afetzedelere kucak açtık ancak depremin yaşandığı 11 ili de kalkındırmamız gerekiyor. Atatürk, “Hatay benim şahsi meselem” demişti, Hatay artık hepimizin meselesidir” şeklinde konuştu.

“MEDYA FARK EDERSE, TOPLUM DA FARK EDİYOR”

Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel Aktay, “Medya, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsurudur. Her yerde haber yapılabilen, tek tuşla habere ulaşılabilen bir çağdayız. Yakın zamanda yaşadığımız ‘Asrın Felaketi’, medyanın afet yönetimindeki önemini bir kez daha bizlere gösterdi. Her zaman hatırlamamız gerekir ki, medya fark ederse, toplum da fark ediyor” ifadelerini kullandı.

“BASINA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

RTÜK Başkanvekili Orhan Karadaş ise konuşmasında tarihin coğrafyaya dar geldiği bir zamandan geçtiklerini belirterek “3 buçuk ay önce çok büyük bir felaket yaşadık. Dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen basına, afet dönemlerinde büyük sorumluluk düşüyor. Basın, böyle süreçlerde vatandaşa en doğru haberi vermelidir. Afet dönemlerinde, dezenformasyon ve yalan haber çok daha yıkıcı, çok daha sarsıcı oluyor. Bu süreçte medyada büyük bir sınav verdi. İhtiyaçların belirlenmesi, sağlanması için büyük bir çaba sarf edildi” diye konuştu. “Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” paneli 4 oturum halinde sürdü.

KOCAELİ KENT KONSEYİ YEDEP PROJESİ KAPSAMINDA AÇILAN SERGİ İLE İLGİLİ DEPREM ÇALIŞTAYINDA KONUŞMA YAPIP BELGESEL ÇEKİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen ”Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” panelinde Çalıştay Bölüm Başkanı Ünlü Gazeteci Emin Pazarcı kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Pazarcı yaptığı konuşmada; “Biz gazetecilik hassasiyeti içerisinde doğruyu yapmaya çalışırsak eğer kendi ahlakımızı kendimiz oluşturabiliriz. Bizim cemiyetlerimiz bu meseleler üzerine kafa yorarlarsa zaten hukuk işler. Biz kendi hukukumuzu kendimiz oluştururuz” dedi ve konuşmayı bana devretti.

Ankara Ticaret Odası’nda Radyo Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde tüm İnternet Medya Birliği’nin organizasyonunda gerçekleşen Çalıştay da bize de söz hakkı verdiler ve naçizane anlatmak istediklerimizi burada anlatma şansı yakaladık. Devletimiz, milletimiz gönüllü kuruluşlarımız depremde en önemli görevlerini yaptılar. Depremi birebir yaşamayan o bölgelere gidip görmeyen gerçeklerden fazla haberi olmaz. Herkes görevini yaptı fakat ben bir kesimin görevini yapmadığına inanıyorum.1999 Marmara Depreminden sonra sanatkarlarımız, şairlerimiz, yazarlarımız, ressamlarımız, fikir ve ilim adamlarımız özellikle bir deprem edebiyatı çıksın istedim. Edebiyatımızda bir deprem akımı olsun istedim. Şiirler yazılsın, filmler çekilsin, diziler çekilsin istedim maalesef ıskaladım. Deprem edebiyatı akımı oluşsun ve gelecek kuşaklara aktarılsın istedim. Bu eksik…Bu noktada neler yapabiliriz?