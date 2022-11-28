ANKARA’DA MEDYA ÇALIŞTAYI VE VAKIF RUHU İLE DEVRİ ALEM

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz
Ankara’da iki günde tam bir devri alem yaptık. 24 ve 25 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da gazetecilik ve belgeselcilik yaparken TİMBİR Çalıştayı ve vakıfları ziyaret edip belgesel söyleşiler gerçekleştirdim.
İNTERNET GAZETECİLİĞİ YASASI İLE İLGİLİ TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ KOCAELİ TEMSİLCİSİ OLARAK ANKARA’DA ÇEVRİM İÇİ ÇALIŞTAY’A KATILIP GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİ PAYLAŞTIM.
TİMBİR’DEN YENİ İNTERNET YASASI ÇALIŞTAYI
İnternet Gazetecilerini kapsayan yasanın meclisten çıkartılması için önemli çalışmalar yapan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), bu kez yasanın uygulama aşamasındaki detaylar için kolları sıvadı. Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Süleyman Basa, başkanlığında toplanan TİMBİR kurucuları, cevap bekleyen soruları gündeme getirdiler.
İLK TOPLANTI YAPILDI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALINDI
İnternet gazetecilerini kapsayan yasanın meclisten onaylanmasının ardından gözler Basın İlan Kurumu’nun hazırlayacağı yönetmeliğe çevrildi. Süreci başından beri yakından takip eden Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Süleyman Basa, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) kuruluş komitesi başkanı Nizamettin Bilici, TİMBİR Hukuk Danışmanı Av.Cüneyt Altıparmak Türkiye genelindeki TİMBİR kurucularıyla video konferans aracılığıyla yapılan toplantıya Türkiye’nin bir çok yerinden TİMBİR kurucular kurulu il temsilcileri görüş ve önerilerini sundu bizde konuşmamızda Basın ilan kurumunun yeni yasaya göre şekillenip İnternet gazeteciliğinin teşvik edilmesini önerdik.
TİMBİR BAŞKANI BASA’DAN ÖNEMLİ ÇALIŞMA
Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Süleyman Basa, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek, ‘’Daha önce hazırlanan taslak elimizde var. Ancak uygulama aşamasında BİK yeni bir yönetmelik hazırlayacak. TİMBİR olarak hazırlanacak bu yönetmeliğe katkı sunmak için üç önemli başlık üzerinde duruyoruz. Bu konuda amacımız bu işi gerçek manada yapabilen meslektaşlarımızın mağdur edilmeden bir düzenleme yapılmasıdır. Burada internet sitelerinin yerel, bölgesel ve ulusal olarak sınıflandırılması, kadro durumu ve BİK’ten alınacak pay önemli başlıklar olarak karşımızda duruyor’’ dedi.
HUKUKİ BOYUTU ANLATILDI
TİMBİR Hukuk Danışmanı Av.Cüneyt Altıparmak ise, BİK tarafından henüz açıklanmayan yönetmelik konusunda üyelerin sorularını yanıtladı. Şu an BİK tarafından hazırlanmış ve açıklanmış bir yönetmelik olmadığına dikkat çeken Altıparmak, ‘’TİMBİR kurucularıyla yaptığımız bu toplantıda çözüm önerilerini ve ileride karşılaşılacak sorunları masaya yatırdık. Kadro durumu, sınıflandırma ve diğer bazı faktörler konusunda üyelerimizin görüşlerini not aldım. Tüm bunları akılcı bir şekilde toparlayarak bir çözüm raporu olarak oluşturacağız ve TİMBİR olarak katkımızı sunacağız. Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor. BİK’in çıkartacağı yönetmelik hepimizi memnun etmeyebilir. Uygulama aşamasında da yine bu toplantılarla eksiklileri gündeme getireceğiz ’’ diye konuştu.
BİLİCİ: FAYDALI BİR TOPLANTI OLDU
Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) kuruluş komitesi başkanı Nizamettin Bilici, internet gazetecilerine ilişkin yıllar öncesinden birçok organizasyona imza attıklarını ve başlıca sorunlara hakim olduklarını belirterek, ‘’Yasanın çıkartılması önemliydi. Bundan sonraki süreçte uygulama aşamasına katkı sunmamı gerekiyor. Bu toplantıda çok önemli fikirler ortaya atıldı. TİMBİR olarak bu toplantıları sürdürerek en iyi şekilde sürece katkı sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kadro sayısı ile birlikte oluşacak mali yük neredeyse tüm kurucularımız tarafından gündeme getirildi. Yönetmelikte sayı ne kadar olacak ona göre bir çözüm aramamız gerekiyor’’ diye konuştu. (kaynak birlik haber ajansı Aydın Akyürek Gaziantep )
ANKARA’DA GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDUĞUM AVRASYA MEDYA VE İLETİŞİM KONFEDERASYONUNU ZİYARET EDEREK GENEL BAŞKAN ŞAKİR GÜLER’DEN AVKON’UN ÇALIŞMALARI HAKKIN DA BİLGİ ALDIM
KONFEDERASYONUN SAMSUN TEMSİLCİSİ MEHMET YAZICI ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİĞE HAZIRLANDIĞINI SÖYLEDİ BİZDE KENDİSİNE AZERBAYCAN BRLGESELİMİZ İLE KATKI VERECEĞİZ
ANKARA’DA MİLLİ EĞİTİM VAKFININ GENEL MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK
Türkiye’nin önemli vakıflarından olan Ankara merkezli milli eğitin vakfının genel merkezini İLİM KÜLTÜR TARİH VE TEKNOLOJİ VAKFI ARAŞTIRMA MERKEZİ www.iktav.com olarak ziyaret edip bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı
www.devrialem.tv olarak vakıf başkanı Mehmet Temel ve Başkan yardımcısı Remzi Sezgin bey ile belgesel söyleşi yaptık ilgi alaka ve misafir perverlikleri için kendilerine ve Milli Eğitim vakıfı yönetim kurulu üyesi ve Ankara Giresun vakfı başkanı saygıdeğer vakıf İnsanı Metin Yaraman beye teşekkür ederim
MİLLİ EĞİTİM VAKFI TANITIM FİLMİ
Milli Eğitim Vakfı Tarihçesi
Ülkemizin önde gelen akademisyen, bürokrat ve iş insanları ile önemli kurum ve kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 29 gerçek, 9 tüzel kişi tarafından 19 Şubat 1981’de kurulan vakfımız, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı’ adıyla faaliyetlerine başladı. Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakfımızın adı 1986 yılında ‘Millî Eğitim Vakfı’ olarak değiştirildi. Kurulduğu günden bu yana halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle her geçen gün büyüyen vakfımız, millî eğitimimize hizmet yarışında en büyük desteği sağlayan sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı hedef edinerek, çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir
VAKIF MEDENİYETİMİZİ VE VAKIF RUHUNU YAŞATAN VAKIFLARIMIZI TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ
Kısa adı Ögem Vakfı olan ve orman genel müdürlüğümüzün çalışmalarına büyük katkı veren 200’e yakın öğrenciye burs vererek vakıf ruhunu yaşatan Ögem vakfını ziyaret ederek vakıf müdürü İlyas Erdönmez’den vakfın kültür hizmeti olan kitabı hediye olarak aldım. İlyas bey ve ögem vakfı yönetim kurulu üyesi Mustafa Özkaya beye ilgi alaka ve misafirperverliklerinden dolayı İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı
www.iktav.com araştırma merkezi kültür hizmeti olan vakıflar belgeseli tadında vakıf ruhu ile teşekkür ederim.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
ANKARA’DA DEMİR YOLLARI VAKFINI ZİYARET EDEREK BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK
Gazeteci ve belgeselci olarak vakıf medeniyetimiz vakıf ruhu ve vakıf bilinci ile yaşatan vakıflarımızı ziyaret ederek vakıflarımızı tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yolları çalışanları ve emeklileri sosyal yardımlaşma vakfının merkezini İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktav.com araştırma merkezi olarak ziyaret ettik. Vakıf Başkanı Nurettin Girginer ile belgesel söyleşi yaparak vakıf çalışmaları hakkında bilgi alıp devri alem belgesel tv programı
ÇEM GENEL MÜDÜRÜNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
TARIM ORMAN BAKANLIĞINDAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA BAĞLANAN ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRÜ NURETTİN TAŞ BEYE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİN DE BULUNDUK. MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYOR , ÜLKEMİZ VE DÜNYAMIZ ÇÖL OLMASIN BELGESELİMİZİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
ÜLKEMİZ ÇÖL OLMASIN BELGESELİMİZ
DÜNYAMIZ ÇÖL OLMASIN BELGESELİMİZ
ANKARA’YA VEDA VAKTİ GELDİ . İKİ GÜNDE TAM BİR DEVRİ ALEM YAPTIK. ANKARA’DA SONNAHARI UMUTLU YAŞADIM BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ ZİYARET ETTİM. SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE UĞRADIM. ANKARA’DAN YORGUN ANCAK MUTLU OLARAK HIZLI TRENLE GEBZE’YE DÖNÜYORUM. ANKARA’NIN GÜZEL TARAFI GEBZE’YE DÖNMEK