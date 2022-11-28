ANKARA’DA MEDYA ÇALIŞTAYI VE VAKIF RUHU İLE DEVRİ ALEM

TİMBİR Hukuk Danışmanı Av.Cüneyt Altıparmak ise, BİK tarafından henüz açıklanmayan yönetmelik konusunda üyelerin sorularını yanıtladı. Şu an BİK tarafından hazırlanmış ve açıklanmış bir yönetmelik olmadığına dikkat çeken Altıparmak, ‘’TİMBİR kurucularıyla yaptığımız bu toplantıda çözüm önerilerini ve ileride karşılaşılacak sorunları masaya yatırdık. Kadro durumu, sınıflandırma ve diğer bazı faktörler konusunda üyelerimizin görüşlerini not aldım. Tüm bunları akılcı bir şekilde toparlayarak bir çözüm raporu olarak oluşturacağız ve TİMBİR olarak katkımızı sunacağız. Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor. BİK’in çıkartacağı yönetmelik hepimizi memnun etmeyebilir. Uygulama aşamasında da yine bu toplantılarla eksiklileri gündeme getireceğiz ’’ diye konuştu.