Anne Şehir açık havada spor egzersizlerine başladı

NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE EGZERSİZLER AÇIK HAVADA
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek için, Covid-19 salgını öncesine kadar salonlarda ve açık havada yaptırdığı spor egzersizlerini, tedbirler nedeniyle, salgın sürecinde çevrim içi olarak zoom üzerinden yaptırmıştı. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilen kontrollü normalleşme süreci ile birlikte hâlihazırda çevrimiçi olarak yaptırılan egzersizler, bundan sonraki süreçte açık havada da yapılabilecek.
İLÇELERE GÖRE YERLER VE SAATLER
Açık havada gerçekleştirilecek olan spor egzersizleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde düzenlenecek. İlçelere göre egzersizlerin yaptırılacağı yerler ve saatleri aşağıdaki gibi olup, vatandaşlardan gelecek olan talep üzerine diğer ilçelerde de gruplar oluşturulacaktır.
İzmit: 08:00/09:00, Alparslan Türkeş üst geçidi yanı, Yahyakaptan yürüyüş yolu
İzmit: 08:00, Doğu Kışla parkı Halı saha yanı
Derince: 08:00, 60 Evler Harikalar Sahili çim halı saha
Gebze: 08:00, Yenikent Mahallesi, Ahmet Pembegüllü Parkı
Darıca: 08:00, Askeri Alan, Antik Kafe yanı
Gebze: 08:00, Beylikbağı Stadyumu
Gebze: 08:00, Tatlıkuyu Vadisi
Çayırova: 08:00, Çağdaşkent Mesire alanı
Dilovası: 08:00,Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü Bahçesi
Başiskele: 10:00, Döngel Vadisi Mesire Alanı (Moda pazarı arkası)
Gölcük: 09:00, Değirmendere Sahili, takı stantları yanı
Karamürsel: 08:00, Kayacık Mahallesi, Karamürsel Belediyesi halı saha tesisleri ilerisi
EGZERSİZ PROGRAMI İÇERİĞİ
Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi spor egzersizlerinin yanında açık havada düzenlenecek olan programlar, kasların ısınmasına, bedenin uyanmasına yönelik 10 dk’lık egzersizlerle başlıyor. Ardından tüm kas gruplarının dâhil olduğu hareketler, nefes çalışmalarıyla birlikte 30 dakikalık bir süreçle gerçekleştiriliyor. Bu aşamada, hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilen; boyun, sırt ve bel bölgesindeki sıkışıklıkların açılması ve omurganın esnetilmesi hedefleniyor. Bir sonraki aşamada sinir sisteminin rahatlamasına yönelik 10 dk’ lık soğuma ve gevşeme egzersizleriyle program tamamlanıyor.
EGZERSİZLERE KATILMAK İSTEYENLER İÇİN İRTİBAT
Sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplumun meydana gelmesi için yürütülen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında obezite ile mücadele ediliyor ve toplumda hareketli yaşam bilinci oluşturuluyor. Proje kapsamında ayrıca diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti verilirken, okul öncesi çocuklar için de programlar düzenleniyor. Çevrimiçi ya da açık alanda yapılan egzersizlere katılmak isteyenler, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 0262 318 27 25 no’lu telefonunu arayabiliyor.