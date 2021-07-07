Antalya Köprüçay'da Devri Alem

Köprü çay gerçekten muhteşem üzerinde kurulu köprüleri Aspendos ve Serge gibi antik kentleri ve köprülü kanyonu doğal sedir ormanları ile muhteşem tarihi ve doğal güzelliğe sahip bir ırmak .

Köprü çay gerçekten muhteşem üzerinde kurulu köprüleri Aspendos ve Serge gibi antik kentleri ve köprülü kanyonu doğal sedir ormanları ile muhteşem tarihi ve doğal güzelliğe sahip bir ırmak .

Köprü çay gerçekten muhteşem üzerinde kurulu köprüleri Aspendos ve Serge gibi antik kentleri ve köprülü kanyonu doğal sedir ormanları ile muhteşem tarihi ve doğal güzelliğe sahip bir ırmak .

Köprüçay a Adını veren Köprüler

Çay üzerinde iki antik köprü yer alır. Oluk köprü 2. yüzyıl ait olduğu düşünülen Roma yapısıdır. Köprü tarihi zamanlarda Pisidia uygarlığına ait Selge ve Pednelissos ile Pamphylia'ya ait Aspendos ile Side antik kentlerini birbirine bağladığı için önemlidir. Köprü ırmağa ve kanyona adını vermiştir. Nehrin aşağı kesimlerinde Aspendos ve Side kentlerini birleştiren bir köprü daha yer alır: Belkıs (Köprüçay) köprüsü. En büyüğü 17 m yüksekliğinde olan yedi kemeri bulunur. 4. yüzyılda Romalılar tarafından yapılmıştır. Sonraki yüzyıllarda deprem ve seller sonucu yıkılmış, I. Alaaddin Keykubat tarafından 1219 - 1236 yıllarında yeniden yaptırılmıştır.