Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Belgesel Söyleşi

Antalya bölgesi kültür ve medeniyet tarihimiz açısından çok önemli. Antalya, sadece turizm, deniz, kum bölgesi değil, antik kentleri ile binlerce yıllık geçmişi olan bir bölge.

Erken dönem İslam tarihi ile Selçukludan Osmanlı’ya birçok tarih, kültür ve vakıf eserleri ilgi ve bakıma muhtaç durumda.

Antalya’ya her gittiğimde Türk İslam tarihi ile ilgili eserleri araştırıp, gündeme getirip, belgesel çekimleri yapmaktayım.

Önceki gün Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı’ya açık mektup başlıklı yazım üzerine Vali Bey ile uzun bir belgesel söyleşi yaptık. Öncelikle, söz konusu yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2038333292987934/?d=n

Vali Ersin Yazıcı'dan Açıklama

Dün sabah Antalya Valisi Sayın Esin Yazıcı Bey ile yaptığımız söyleşimde, Selçuklu ve Osmanlı dönemi tarihi vakıf eserleri ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Alanya’da Gülefşen Cami ve Elvan Bey Medresesi’nin tamir edildiğini, Alanya Kalesi’ndeki Selçuklu eserlerinin yok olmaktan kurtarıldığını açıkladı.

Antalya Kaleiçi’nde birçok tarihi Selçuklu ve Osmanlı eserinin kurtarıldığını açıklayan Vali Bey, Antalya’nın sembolü Saat Kulesi’nin tamiratına başlanacağını bildirdi. Vakıflar Genel Müdürü ile görüşme yaptığını, bazı vakıf eserlerinin vakıflar tarafından tamir ettirileceğini söyleyen Vali Ersin Bey, Elmalı’daki tarihi eserlerin korunup, gelecek kuşaklara kazandırıldığını sözlerine ekledi.

Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı’ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.

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Güzel ve yakışıklı yeğenlerime mutluluklar

Yeni bir yurt, yuva kurulmasına şahitlik yaptık. Giresun Espiye Soğukpınar beldesinden Gebze’ye gelip yerleşen Kandazoğlu ailesi olarak, bir aile temeli daha atıldı.

Küçük kardeşim Yunus’un oğlu, yeğenim gazeteci Oğuzhan ile Gebze eşrafından Türker ailelerinden Mustafa Türker’in kızları öğretmen Hande kızımızın düğün töreni güzel geçti. Dost, akraba ve yakınlarınız ile hasret giderdik.

Çayırova Şişecam Sosyal Tesislerinde gerçekleşen düğün törenimize davetlilerin yanı sıra çok sayıda protokol mensubu katıldı.

Savunma ve Sanayi eski Bakanlarından Sayın Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile uzaktan, yakından dost ve akrabalarımız katıldı.

Açık havada Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün kıydığı nikaha protokol mensupları nikah şahitliği yaptı.

Türker ailesinden, Kahraman ailesine gelin gelen Hande kızımıza hoş geldin derken, yeğenim Oğuzhan’ı tebrik ediyorum.

Her iki genç yeğenime Allah cc’dan hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür ve iki cihan saadeti diliyorum.