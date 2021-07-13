Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Kültür Bakanı Ersoy’a Açık Mektup

Antalya’ya her gittiğimde İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile ilgili araştırmalar yapmaktayım.

2 ile 4 Temmuz 2021 tarihileri arasında Antalya Alanya’da düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısına KGK Konseyi Kültür Politikaları Kurulu Başkanı olarak katıldıktan sonra Antalya ve Alanya bölgesindeki tarihi eserleri gezip araştırmalar yaptım. Küresel Gazeteciler Konseyi sonuç bildirisine suyun önemi, kuraklık ve çevre konusu ile ilgili özel bir madde ilave edilmesine öncülük ettim. Konuyla ilgili yazımın linkini kamuoyu ile paylaşıyor, herkesin kuraklık ve çevre konusuna önem vermesini istiyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/kuresel-gazeteciler-konseyi-sonuc-bildirgesi-aciklandi-h37850.html

Alanya’da Yok Olan Selçuklu Eserleri

Küresel Gazeteciler Konseyi Toplantısından sonra otelde havuz ve deniz keyfi yapmak yerine 40 derecelik sıcak altında 61 yaşında bir belgeselci olarak Antalya ve Alanya’da İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile ilgili araştırma yazıları hazırlayıp belgesel TV programları çektim.

Konuyla ilgili kendisini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden tanıdığım Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı’nın da görüşlerini almak için Valilik Özel Kalem ve Basın Müdürüne telefonla başvurmama rağmen maalesef Özel Kalem ve Basın Müdürü ile bile görüşemediğimiz için bu yazımı açık mektup olarak Vali Bey’in bilgisine sunmayı bir kamu görevi kabul ediyorum.

Alanya’da Yok Olan Tarih

Antalya Alanya’nın adının geldiği Alaiye Beyi Karamanoğlu Alaaddin Bey'in, Alanya Oba beldesindeki türbesi perişan ve yıkılmaya terk edilmiş. Türbenin arkasındaki tarihi mezarlık çöplük haline gelmiş.

Ünlü Seyyah İbni Batuta ve ünlü tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı’nın çok önemli bilgiler verdiği türbenin ve tarihi mezarlığın perişan hali, vicdanları sızlatıyor. Başta Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı olmak üzere Kültür Bakanı Sayın M. Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu tarihi esere sahip çıkıp, yok olmaktan kurtarmaları istiyor, Roma ve Bizans eserlerine verilen önemin bu eserlerde verilmesini istiyor ve bekliyoruz.

Alaiye Beyi’nin Türbesi

Selçuklu ve Karamanlılara kışlık başkent olan Alanya’ya adını veren Alaeddin Bey 1352-1361 yılları arasında Alaiye Beyliği yapmıştır. Ölünce yerine oğlu Hüsamettin Mahmut Bey Alaiye beyi olmuştur. Tasavvuf edebiyatımızın büyüklerinden olan Kaygusuz Abdal Alaiye beyi Hüsamettin Bey'in oğludur. Yıkılmaya terk edilen Türbede yatan Alaaddin Bey'in de torunudur. Bu türbe Alaaddin Bey'in oğlu Alaiye Beyi Hüsamettin Bey tarafından 1373 yılında yaptırılmıştır. Türbenin kitabesi harabiyetten dolayı yerinden düşmüş, Alanya müzesine kaldırılmıştır. Türbe, devlet yetkililerden ilgi ve yardımını bekliyor. Antalya Valisi Aayın Ersin Yazıcı ve Alanya Kaymakamına tarihi görev düşüyor. Tarihimizin manevi tapu senedi türbe ve tarihi mezarlık koruma altına alınmalı, tarihi mezar taşları bulunmalı.

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İbni Batuta’nın Alanya Gezisi

Alanya merkezde kalan Oba Sarayı ve Gülefşan bölgesi Selçuklu açık hava müzesi gibi. Buraya ilk sarayı Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat yaptırmış Karaman Beyleri kışın burada kalıyordu. Ünlü gezgin İbni Batuta 1332'de Alaiyye Oba Sarayında Karamanoğlu Yusuf Bey’i Oba Sarayı'nda ziyaret ettiğini yazıyor. Kale bölgesi askeri şehir olup idareciler savaş harici buradan yönetiyor. Ünlü tarihçi İbrahim H. Konyalı'nın bahsettiği Selçuklu mezar taşları yok olmuş. İbni Batuta'nın ziyaret ettiği Karamanoğlu Yusuf Bey’in oğlu Alaaddin Bey'in türbesi yıkılmak üzere, saraydan eser yok, hamamların duvarları kalmış. Karamanoğlu Yusuf Bey'in oğlu Alaaddin Bey’in türbesinin dışı gibi içi de kötü perişan, 2008 yılında bu bölgede belgesel çektiğimde türbe Keçi ağılı olarak kullanılıyordu. Bugün de perişan durumda türbe yıkılmakta tarihi mezarlık yok olmuş.

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na yazdığım açık mektup

Alanya ve Antalya bölgesine her gittiğimde Alanya’yı başkent yapan Selçuklu eserlerini ziyaret ederek belgesel çekimleri yapmakta, makale ve TV programları çekerek tarihimize ve ecdadımıza vefa borcumuzu ödemekteyim.

Daha önce Alanya ve Antalya bölgesinde yaptığım kültür gezisi sonrası dönemin Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu’na hitaben Gebze Gazetesi’nde açık mektup şeklinde www.gebzegazetesi.com da yazdığım makalenin lingini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/antalya-valisi-munir-karalogluna-acik-mektup-h14438.html

Evet Antalya ve Alanya ile ilgili başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında 25 yıldır yayınlanan Devri Alem Belgesel TV programı yapımcı ve yönetmeni www.devrialem.tv olarak tarihi eserlerimiz ile ilgili araştırmalar yapmaya ve belgesel TV programları çekerek ecdadımıza vefa borcumuzu ödemeye devam ediyoruz.

Son olarak Sayın Kültür Bakanı Ersoy ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı’dan istek ve beklentimiz; Antalya’da Roma ve Bizans eserlerine verilen önemin Antalya bölgesinde 7 ile 11. yüz yıllarda İslam medeniyeti kuran Emevi ve Abbasiler’le Selçuklu ve Osmanlı eserlerine de verilmesini istemek ve beklemek hakkımızdır.

Antalya’da İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri yok oluyor.

Tarihi antik kentlerdeki tanıtımlarda İslam fetihlerini, Arap istilası ve Arap akınları olarak gösterilmesine üzülüyor, Kültür Bakanlığı tarafından yapılan müze kazılarında İslam medeniyetinden kalan buluntulara özel önem verilmeli. Kazılara İslam medeniyeti konusunda uzman arkeologların görevlendirilmesini özellikle Kültür Bakanımızdan bekliyoruz.

Konuyla ilgili değerli yazar Yusuf Kaplan Bey’in yazısının lingini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.yenisafak.com/yazarlar/yusuf-kaplan/arkeolojik-emperyalizm-bu-topraklardan-islmin-izlerini-siliyor-ama-biz-uyuyoruz-yine-2058864

Umarım ve ümit ederim ki Kültür Bakanlığı yetkilileri ve Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı, değerli yazar Yusuf Kaplan’ın yazısını okur, feryadına kulak verir, Antalya bölgesinde 7 ile 11. yüz yıl arasında hüküm sürmüş Emevi ve Abbasi İslam medeniyetini ortaya çıkartılır, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yok olup yıkılması önlenir.

Kültür Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı’ya tarihi görev düşüyor.

Gazeteci ve belgeselci olarak konuyu takip etmeye devam edeceğiz. (8 Temmuz 2021 Antalya/Aspendos)