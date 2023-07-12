Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Kültür Bakanı Ersoy'a Açık Mektup

Roma ve Bizans eserlerine verilen önem erken dönem İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserlerine de verilmeli
Antalya’ya her gittiğimde İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile ilgili araştırmalar yapmaktayım.
2 ile 4 Temmuz 2021,tarihileri arasında Antalya Alanyada düzenlenen Küresel gazeteciler konseyi toplantısına KGK konseyin kültür politikaları kurulu başkanı olarak katıldıktan sonra Antalya ve Alanya bölgesindeki tarihi eserleri gezip araştırmalar yaptım. Küresel Gazeteciler konseyi sonuç bildirisine suyun önemi kuraklık ve çevre konusu ile ilgili özel bir madde ilave edilmesine öncülük ettim konuyla ilgili yazımın linkini kamuoyu ile paylaşıyor herkesin kuraklık ve çevre konusuna önem vermesini istiyorum.
Alanya da Yok Olan Selçuklu Eserleri
Küresel gazeteciler konseyi toplantısından sonra otelde havuz ve deniz keyfi yapma yerine 40 derecelik sıcak altında 61 yaşında bir belgeselci olarak Antalya ve Alanya da İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile ilgili araştırma yazıları hazırlayıp belgesel tv programları çektim.
Konuyla ilgili kendisini Kocaeli Büyükşehir belediyesi Genel sekreterliği görevinden tanıdığım Antalya valisi sayın Ersin Yazıcı'nın da görüşlerini almak için valilik özel kalem ve Basın Müdürüne telefonla baş vurmama rağmen maalesef özel kalem ve basın Müdürü ile bile görüşemediğimiz için bu yazımı açık mektup olarak vali beyin bilgisine sunmayı bir kamu görevi kabul ediyorum.
Antalya Alanya'nın adının geldiği Alaiye beyi Karamanoğlu Alaaddin Bey'in Alanya Oba beldesindeki türbesi perişan ve yıkılmaya terk edilmiş. Türbenin arkasındaki tarihi Mezarlık çöplük haline gelmiş.
Ünlü seyyah İbni batıda ve ünlü tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı'nın çok önemli bilgiler verdiği türbenin ve tarihi mezarlığın perişan hali vicdanları sızlatıyor başta Antalya valisi Sayın Ersin Yazıcı olmak üzere kültür Bakanı sayın M. Nuri Ersoy ve vakıflar genel müdürlüğünün bu tarihi esere sahip çıkıp yok olmaktan kurtarmaları istiyor. Roma ve Bizans eserlerine verilen önemin bu eserlerde verilmesini istiyor ve bekliyoruz.
Alaiye Beyinin Türbesi
Selçuklu ve karamanlılara kışlık başkent olan Alanya'ya adını veren Alaeddin Bey 1352-1361 yılları arasında Alaiye beyliği yapmıştır. Ölünce yerine oğlu Hüsamettin Mahmut Bey Alaiye beyi olmuştur. Tasavvuf edebiyatımızın büyüklerinden olan Kaygusuz Abdal Alaiye beyi Hüsamettin Bey'in oğludur. Yıkılmaya terk edilen Türbede yatan Alaaddin Bey'in de torunudur. Bu türbe Alaaddin Bey'in oğlu Alaiye beyi Hüsamettin Bey tarafından 1373 yılında yaptırılmıştır. Türbenin kitabesi harabiyetten dolayı yerinden düşmüş, Alanya müzesine kaldırılmıştır. Türbe devlet yetkililerden ilgi ve yardımını bekliyor Antalya valisi sayın Ersin Yazıcı ve Alanya kaymakamına tarihi görev düşüyor tarihimizin manevi tapu senedi türbe ve tarihi Mezarlığın koruna altına alınmalı tarihi mezar taşları bulunmalı
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İbni Batuta'nın Alanya Gezisi
Alanya merkezde kalan Oba Sarayı ve Gülefşan bölgesi Selçuklu açık hava müzesi gibi . Buraya ilk sarayı Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat yaptırmış Karaman Beyleri kışın burada kalıyordu. Ünlü gezgin İbni Batuta 1332'de Alaiyye Oba Sarayında. Karamanoğlu Yusuf Beyi Oba Sarayı'nda ziyaret ettiğini yazıyor. Kale bölgesi askeri şehir olup idareciler savaş harici buradan yönetiyor.Ünlü tarihçi İbrahim H.Konyalı'nın bahsettiği Selçuklu Mezartaşları yok olmuş İbni Batuta'nın ziyaret ettiği Karamanoğlu Yusuf Beyin oğlu Alaaddin Bey'in türbesi yıkılmak üzere, saraydan eser yok, hamamlar duvarları kalmış Karamanoğlu Yusuf Bey'in oğlu Alaaddin Bey’in türbesinin dışı gibi içi de kötü perişan 2008 yılın da bu bölgede belgesel çektiğim de türbe Keçi ağılı olarak kullanılıyordu. Bu gün de perişan durumda türbe yıkılmakta tarihi mezarlık yok olmuş.
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na Yazdığım Açık Mektup
Alanya ve Antalya bölgesine her gittiğim de Alanya’yı başkent yapan Selçuklu eserlerini ziyaret ederek belgesel çekimleri yapmakta makale ve tv programları çekerek tarihimize ve ecdadımıza vefa borcumuzu ödemekteyim
Daha önce Alanya ve Antalya bölgesinde yaptığım kültür gezisi sonrası dönemin Antalya valisi sayın Münir Karaloğluna hitaben Gebze gazetesine açık mektup şeklinde www.gebzegazetesi.com da yazdığım makalenin linkini sizlerle paylaşıyorum.
Evet Antalya ve Alanya İle ilgili başta TGRT belgesel tv olmak üzere birçok tv kanalında 25 yıldır yayınlanan devri alem belgesel tv programı yapımcı ve yönetmeni www.devrialem.tv olarak tarihi eserlerimiz ile ilgili araştırmalar yapmaya ve belgesel tv programları çekerek ecdadımıza vefa borcumuzu ödemeye devam ediyor sağlığınız el verdikçe devam edeceğiz.
Son olarak sayın Kültür Bakanı Ersoy ile Antalya valisi Esin Yazıcıdan istek ve beklentimiz Antalya’da Roma ve Bizans eserlerine verilen önemin Antalya bölgesinde 7 ile 11. Yüz yıllarda islam medeniyeti kuran emevi ve Abbasiler’le Selçuklu ve Osmanlı eserlerine de verilmesini istemek ve beklemek hakkımızdır.
Antalyada islam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri yok oluyor.
Tarihi antik kentlerdeki tanıtımlarda islam fetihlerini Arap istilası ve Arap akınları olarak gösterilmesine üzülüyor. Kültür Bakanlığı tarafından yapılan müze kazılatında islam medeniyetinden kalan buluntulara özel önem verilmeli kazılara islam medeniyeti konusunda uzman arkeologların görevlendirilmesini özellikle kültür bakanımızdan bekliyoruz.
Konuyla ilgili değerli yazar Yusuf Kaplan beyin yazısının linkini sizlerle paylaşıyorum.
Umarım ve ümit ederim kültür bakanlığı yetkilileri ve Antalya valimiz sayın Ersin Yazıcı değerli yazar Yusuf Kaplan'ın yazısını okur feryadına kulak verir .Antalya bölgesinde 7 ile 11. Yüz yıl arasında hüküm sürmüş Emevi ve Abbasi islam medeniyetini ortaya çıkartılır. Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yok olup yıkılması önlenir.
Kültür Bakanı sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'ya tarihi görev düşüyor.
Gazeteci ve belgeselci olarak konuyu takip etmeye devam edeceğiz (8 Temmuz 2021 Antalya /Aspendos)