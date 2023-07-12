Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Kültür Bakanı Ersoy'a Açık Mektup

ve Alanya bölgesindeki tarihi eserleri gezip araştırmalar yaptım. Küresel Gazeteciler konseyi sonuç bildirisine suyun önemi kuraklık ve çevre konusu ile ilgili özel bir madde ilave edilmesine öncülük ettim konuyla ilgili yazımın linkini kamuoyu ile paylaşıyor herkesin kuraklık ve çevre konusuna önem vermesini istiyorum.

ve Alanya bölgesindeki tarihi eserleri gezip araştırmalar yaptım. Küresel Gazeteciler konseyi sonuç bildirisine suyun önemi kuraklık ve çevre konusu ile ilgili özel bir madde ilave edilmesine öncülük ettim konuyla ilgili yazımın linkini kamuoyu ile paylaşıyor herkesin kuraklık ve çevre konusuna önem vermesini istiyorum.

2 ile 4 Temmuz 2021,tarihileri arasında Antalya Alanyada düzenlenen Küresel gazeteciler konseyi toplantısına KGK konseyin kültür politikaları kurulu başkanı olarak katıldıktan sonra Antalya ve Alanya bölgesindeki tarihi eserleri gezip araştırmalar yaptım. Küresel Gazeteciler konseyi sonuç bildirisine suyun önemi kuraklık ve çevre konusu ile ilgili özel bir madde ilave edilmesine öncülük ettim konuyla ilgili yazımın linkini kamuoyu ile paylaşıyor herkesin kuraklık ve çevre konusuna önem vermesini istiyorum.

Antalya’ya her gittiğimde İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile ilgili araştırmalar yapmaktayım.

Antalya’ya her gittiğimde İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile ilgili araştırmalar yapmaktayım.

Antalya’ya her gittiğimde İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile ilgili araştırmalar yapmaktayım.

Küresel gazeteciler konseyi toplantısından sonra otelde havuz ve deniz keyfi yapma yerine 40 derecelik sıcak altında 61 yaşında bir belgeselci olarak Antalya ve Alanya da İslam medeniyeti Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile ilgili araştırma yazıları hazırlayıp belgesel tv programları çektim.