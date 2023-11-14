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Ara Tatil GKM’de Çok Eğlenceli

Gebze Belediyesi, Kültür Merkezi’nde ara tatile giren öğrenciler için birbirinden eğlenceli programlar düzenleniyor.

Ara Tatil GKM'de Çok Eğlenceli

14 Kasım 2023 Salı 14:58

Gebze Belediyesi, Kültür Merkezi’nde ara tatile giren öğrenciler için birbirinden eğlenceli programlar düzenleniyor. Öğrenciler için tatili daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefleyen Gebze Belediyesi tarafından GKM’de tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenleniyor. Öğrencilerin kültür ve sanata doyacakları GKM programları kapsamında 14 Kasım Salı günü saat 13.00 ve 15.00’te Mannu Çanakkale’de çocuk sineması, 15 Kasım Çarşamba günü saat 13.00 ve 15.00’te Kütüphanede Şenlik Var çocuk tiyatrosu, 16 Kasım Perşembe günü saat 13.00 ve 15.00’te Rafadan Tayfa Dehliz Macerası çocuk sineması, 17 Kasım Cuma günü saat 13.00 ve 15.00’te Küçük Prens çocuk tiyatrosu, 18 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00’te Elif ve Arkadaşları Kapadokya çocuk tiyatrosu, 19 Kasım Pazar günü saat 13.00 ve 15.00’te Ye Kürküm Ye çocuk tiyatrosu gerçekleştirilecek.

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