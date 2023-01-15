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Arçelik Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 4'üncü kez en yüksek skoru aldı

Arçelik, 2022 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisi’nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu. 6’ncı kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ve 4’üncü kez üst üste sektöründe en yüksek puanı kazanan şirketin CEO’su Hakan Bulgurlu, "Amacımız şirketimizin konumunu güçlendirirken hem tüketicilerimizi hem de Arçelik ekosistemindeki tüm paydaşlarımızı gezegenimizin geleceği için harekete geçirmek. Sürdürülebilirlik alanında elde ettiğimiz bu başarıların küresel rekabette de şirketimizi bir adım ileriye taşıyacağına inancımız tam" dedi

Arçelik Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 4'üncü kez en yüksek skoru aldı

15 Ocak 2023 Pazar 18:38

 Arçelik, 2022 S&P Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6’ncı defa yer aldı. Arçelik'in, 16 Aralık tarihindeki sonuçlara göre değerlendirilen 46 şirket arasında 87 puanla bir kez daha Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisindeki en yüksek skoru elde ederek 4’üncü kez üst üste sektöründe en yüksek puanı alan şirket olduğu kaydedildi.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI), dünya çapında önde gelen şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren ilk global yatırım endekslerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Kurumsal sürdürülebilirlik açısından en önemli endeksler arasında yer alan DJSI’da sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketler listeleniyor.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Amacımız şirketimizin konumunu güçlendirirken hem tüketicilerimizi hem de Arçelik ekosistemindeki tüm paydaşlarımızı gezegenimizin geleceği için harekete geçirmek. Sürdürülebilirlik alanında elde ettiğimiz bu başarıların küresel rekabette de şirketimizi bir adım ileriye taşıyacağına inancımız tam” dedi.Arçelik’in 2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Bulgurlu, "İklim krizinin ekonomik ve sosyal düzen üzerindeki olumsuz etkilerini direkt olarak tecrübe ediyoruz. Enerji krizinin küresel gündemin en üst sıralarında yer aldığı bir dönemde enerji verimli ürünler, üretimde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı her zamankinden çok daha kritik. Bugün şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri finansmandan yatırıma ve tüketici beklentisine kadar birçok alanda başarı için belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin hızla net sıfır hedeflerini belirleyerek emisyonlarını azaltması ve yeşil dönüşümünü hızlandırması oldukça kritik" diye konuştu.

ENERJİ KULLANIMININ YÜZDE 69'U 'YEŞİL'

Bugüne kadar 14 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan Arçelik, küresel üretim faaliyetlerinde yeşil enerji kullanım oranını yüzde 69’a çıkarttı.

Arçelik, 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı, 2030'a kadar üretimde ürün başına enerji kullanımını %45 azaltmayı ve kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 50 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı; enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerine minimum 50 milyon dolar yatırım yapmayı ve küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca 2030'a kadar üretimde ürün başına su çekimini yüzde 45 azaltmayı, su geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını yüzde 70'e çıkarmayı ve ürünlerdeki geri dönüştürülmüş plastik miktarını yüzde 40’a ulaştırmayı amaçlıyor.

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