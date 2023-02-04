ASÇ ÇALIŞANLARI YALNIZ DEĞİLDİR

SORUNLAR TESPİT EDİLDİ
Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Aile Hekimliği Komisyon üyesi Aile Sağlığı Çalışanları yeni
çalışma yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube
Başkanı Ömer Çeker, Aile Hekimliği Komisyon üyesi Aile Sağlığı Çalışanı Filiz Çömlek,
Şengül Özgür, Zinet Kurt ve Aile Hekimi Ahmet Murat Kazan katıldı. Toplantıda ASM
Aile Hekimi ile birlikte ekip olarak görev yapan Aile Sağlığı Çalışanlarının çalışma
hayatında yaşamış oldukları sorunlar tespit edildi. Toplantı sonrasında Şube Bakanı
Ömer Çeker açıklama yaptı.
İDARECİLERİ UYARIYORUZ
Şube Bakanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada,” Normalleşme sürecinin başlaması ile
birlikte Aile Hekimliği Komisyon üyesi Aile Sağlığı Çalışanları ile 2023 yılının ilk
toplantısını gerçekleştirdik. Yapılan toplantı neticesinde sorunları her gecen gün
arttığını, artan sorunlara çözüm üretmesi gereken idarecilerin ise çalışma hayatını
kolaylaştırma yerine daha da zorlaştırdığını görmekteyiz. Görev tanımları dışına
çıkarak çalışanlar hakkında usulsüz işlem tesis ettikleri çalışanlar tarafından sendikaya
intikal ettirilmektedir. Usulsüz işlem tesis etmekte ısrarcı olan idarecileri buradan
uyarıyoruz.
SAHİPSİZ DEĞİL !
ASM çalışanları sahipsiz değildir. Görev tanımları dışına çıkarak Kanun ve
Yönetmenliklerin, Yönergelerin idarelere vermediği yetkileri kullanarak çalışanı
canından bezdirecek iş ve işlem tesis etmeye çalışmayın. ASM’de yapılan
denetimlerde tutulan tutanakların bir nüshasını muhataplarına bırakın. Sendika olarak
usulsüz işlemlerin takipçisi olacağız. Türk Sağlık Sen olarak gerçekleştirdiğimiz
toplantıda tespit ettiğimiz sorunlar ve çözümleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar ile
iletişime geçeceğimiz gibi resmi başvurularımızı da yapacağız. Aile Sağlığı
Çalışanlarının taban ve teşvik ödemeleri yükseltilmeli. ASM çalışanlarının sorunları
çözülene kadar mücadelemiz devam edecektir.” Diyerek açıklamasını sonlandırdı.