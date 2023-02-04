ASÇ ÇALIŞANLARI YALNIZ DEĞİLDİR

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarına İdareler sorun çıkartma yerine, çalışanları sorunlarına çözüm üretmeli.

SORUNLAR TESPİT EDİLDİ





Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Aile Hekimliği Komisyon üyesi Aile Sağlığı Çalışanları yeni

çalışma yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube

Başkanı Ömer Çeker, Aile Hekimliği Komisyon üyesi Aile Sağlığı Çalışanı Filiz Çömlek,

Şengül Özgür, Zinet Kurt ve Aile Hekimi Ahmet Murat Kazan katıldı. Toplantıda ASM

Aile Hekimi ile birlikte ekip olarak görev yapan Aile Sağlığı Çalışanlarının çalışma

hayatında yaşamış oldukları sorunlar tespit edildi. Toplantı sonrasında Şube Bakanı

Ömer Çeker açıklama yaptı.





İDARECİLERİ UYARIYORUZ





Şube Bakanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada,” Normalleşme sürecinin başlaması ile

birlikte Aile Hekimliği Komisyon üyesi Aile Sağlığı Çalışanları ile 2023 yılının ilk

toplantısını gerçekleştirdik. Yapılan toplantı neticesinde sorunları her gecen gün

arttığını, artan sorunlara çözüm üretmesi gereken idarecilerin ise çalışma hayatını

kolaylaştırma yerine daha da zorlaştırdığını görmekteyiz. Görev tanımları dışına

çıkarak çalışanlar hakkında usulsüz işlem tesis ettikleri çalışanlar tarafından sendikaya

intikal ettirilmektedir. Usulsüz işlem tesis etmekte ısrarcı olan idarecileri buradan

uyarıyoruz.





SAHİPSİZ DEĞİL !





ASM çalışanları sahipsiz değildir. Görev tanımları dışına çıkarak Kanun ve

Yönetmenliklerin, Yönergelerin idarelere vermediği yetkileri kullanarak çalışanı

canından bezdirecek iş ve işlem tesis etmeye çalışmayın. ASM’de yapılan

denetimlerde tutulan tutanakların bir nüshasını muhataplarına bırakın. Sendika olarak

usulsüz işlemlerin takipçisi olacağız. Türk Sağlık Sen olarak gerçekleştirdiğimiz

toplantıda tespit ettiğimiz sorunlar ve çözümleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar ile

iletişime geçeceğimiz gibi resmi başvurularımızı da yapacağız. Aile Sağlığı

Çalışanlarının taban ve teşvik ödemeleri yükseltilmeli. ASM çalışanlarının sorunları