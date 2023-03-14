ASRIN FELAKETİ DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN MEYVE FİDANI DİKİYORUZ

İstanbul’dan sakin başlayan uçak yolculuğumuz Ordu ve Giresun havalimanına inerken sıkıntıya girdi , hava rüzgârlı olduğu İçin uçağımız iki kez Ordu tarafından yaptığı inişi geçekleştiremedi ve hava limanını pas geçti Giresun tarafından inişi gerçekleştirdik. Havalimanında bizleri Piraziz Şeyh İdris Türbesi camisi imam hatibi Olgun Öztürk bey karşıladı daha sonra Azaklıoğlu Vakfı Başkan yardımcısı ve Vakıf kurucusu İsmail Bay ve Vakıf yönetim kurulu üyesi Bulancak Belediyesi Başkan yardımcısı Bahtiyar Hüsem , Giresunlu fotoğraf sanatçısı Yılmaz Turan ve köy muhtarları İle doğu karadeniz bölgesinin manevi fatihlerinden Şeyh İdris camisi ve türbesinin bulunduğu Piraziz ilçesi Gökçeali köyüne gittik.