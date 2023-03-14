ASRIN FELAKETİ DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN MEYVE FİDANI DİKİYORUZ

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde 14 Mart 2023 de belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz
Sılayı Rahim ve deprem şehitlerimiz için meyve fidanı dikmek üzere ata dede memleketim doğum yerim Giresun’a gidiyoruz. Yağmurlu bir havada uçakla Giresun’a gitmek üzere yola çıktık.
İKTAV VE AZAKLIOĞLU VAKFI ORGANİZASYONU
İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi
ve Giresun’lu hayırsever iş insanı Azaklıoğlu Necati Bay tarafından kurulan ve 1970 den beri karşılıksız on binlerce öğrenciye eğitim bursu veren Azaklıoğlu Vakfı organizasyonu ile başta Giresun müftülüğü ve orman bölge müdürlüğü olmak üzere resmî ve özel kuruluşların desteği ile Giresun bölgesindeki cami bahçelerine 1000 meyve fidanı dikme kampanyası başlattık.
GİRESUN HAVALİMANINA ZOR İNDİK
İstanbul’dan sakin başlayan uçak yolculuğumuz Ordu ve Giresun havalimanına inerken sıkıntıya girdi , hava rüzgârlı olduğu İçin uçağımız iki kez Ordu tarafından yaptığı inişi geçekleştiremedi ve hava limanını pas geçti Giresun tarafından inişi gerçekleştirdik. Havalimanında bizleri Piraziz Şeyh İdris Türbesi camisi imam hatibi Olgun Öztürk bey karşıladı daha sonra Azaklıoğlu Vakfı Başkan yardımcısı ve Vakıf kurucusu İsmail Bay ve Vakıf yönetim kurulu üyesi Bulancak Belediyesi Başkan yardımcısı Bahtiyar Hüsem , Giresunlu fotoğraf sanatçısı Yılmaz Turan ve köy muhtarları İle doğu karadeniz bölgesinin manevi fatihlerinden Şeyh İdris camisi ve türbesinin bulunduğu Piraziz ilçesi Gökçeali köyüne gittik.
1397 tarihinde yapılan cami ve türbenin bulunduğu bölge mezarlıktaki Kızılağaç ormanı asırlık çınar ağacı aslına uygun olarak restore edilen tarihi cami türbe fındık bahçeleri arasında tarihi bir tabloyu andırıyor. Türbede dua edip tüm şehitler ve geçmiş ecdadımız İçin Fatiha okuyup fidanlarımızı dikiyoruz. Fidan dikme organizasyonuna büyük emek veren değerli arkadaşım gönül insanı ve kültür adamı Azaklıoğlu Vakfı Başkan yardımcısı İsmail Bay’a günün anısına İlim kültür ve tarih araştırmaları Vakfı olarak plaket takdim ederek vefa borcumuzu ödemeye çalıştık.
GİRESUN’UN MANEVİ FATİHLERİNDEN PİRAZİZ’DE TARİHİ ŞEYH İDİRİS CAMİSİ VE TÜRBESİ BAHÇESİNDE DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİP DUA EDEREK
DEN CANLI YAYIN YAPTIK
CANLI YAYIN LİNKİ
PİRAZİZ MÜFTÜSÜNE TEŞEKKÜR
Maraş merkezli deprem şehitleri için gerçekleştirdiğimiz fidan dikme etkinliğimize manevi destek verip imamlara görev veren Piraziz Müftüsü değerli devlet adamı Sn Haydar Bektaşoğlu ve muhtarlarımızada teşekkür ederek fidan dikmek üzere Giresun Bulancak ilçesine gidiyoruz.
GİRESUN BULANCAK’DAN CANLI YAYIN
ADINI GİRESUN’UN İLK FATİHLERİNDEN KUŞDOĞAN BEYDEN ALAN BULANCAK KUŞLUHAN KÖYÜ TARİHİ CAMİSİ BAHÇESİNDE DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİP DUA EDEREK
DEN CANLI YAYIN YAPTIK
CANLI YAYIN LİNKİ
Giresun’un Bulancak ilçesi tarihi geçmişi ve muhteşem manzarası İle insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Deprem şehitleri için meyve fidanı dikmek üzere Bulancak’ın Kuşluhan köyü camisinde cami imam hatibi Ahmet Günay ve muhtarlar ile fidanlarımızı dikiyoruz. Aslen Tokatlı olan İmam bey bizlere yakın ilgi ve misafirperverlik örneği gösteriyor.
Adını Giresun’un ilk Fatihi ve Giresun’u Fatih’in Trabzon’u fethinden 160 yıl önce 1301 yılında fetih ederken Giresun Kalesi önünden şehit olan Kuşdoğan beyden alan tarihi köy ve tarihi taş camiler gerçekten görülmeye değer bu tarihi eserler bir dünya markası olan fındık bahçeleri arasında bir tabloyu andırıyor.
Ekip arkadaşlarımız ile Ördek gölünün manzarasını seyir ederek ülkemizin yetiştirdiği önemli İlim ve kültür adamlarından değerli arkadaşım Prof Dr İbrahim Balcıoğlu’nun daveti ile Bulancak ilçesinin örnek ve tarihi İnece köyüne giderek deprem şehitleri ve geçmiş atalarınız İçin fidanlarımızı toprakla buluşturup Sn İbrahim Balcıoğlu’ndan bölgenin tarihi ve sosyo ve kültürel hayatı İle ilgili önemli bilgiler alarak günün son fidanlarını dikmek üzere Bulancak Demircili köyüne giderek Azaklıoğlu vakfının manevi kurucusu ve değerli yol arkadaşım İsmail Bay’ın annesinin mezarının bulunduğu bölgeye fidanlarımızı akşamın geç saatlerinde diktikten sonra fındık bahçeleri ve çağlayarak akan su sesleri eşliğinde Bulancak ilçesine dönüyor 13 Mart 2023 gününün fidan dikme planını yapıyoruz.