Atlı Terapi Eğitimleri Gebze’ye Ödül Getirdi

Gebze Belediyesi’nin engelli çocuklara yönelik özel atla terapi eğitimleri ilçeye ödül getirdi. Gebze Belediyesi’nin Gaziler Dağı’nda bulunan Atlı Eğitim Merkezi’nde sürdürülen atla terapi (hidroterapi) hizmetinden, otizmli ve fiziksel engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanıyor. Gebze Belediyesi’nin Gaziler Atlı Eğitim Merkezi’nde özel çocuklara yönelik hayata geçirdiği bu hizmet Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda sosyal sorumluluk kategorisinde ödül kazandırdı.

UZMAN EŞLİĞİNDE

Otizmli ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif bir yöntem olan atla terapi, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Merkeze gelen her çocuğa hastalık düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel program hazırlanıyor. Uygulama kapsamında refakatçileriyle destek tedavinin verildiği merkeze getirilen çocuklar, atlarla ilk tanışmanın ardından hayatlarına sağlık katacak seanslara başlıyor. Atlı terapi eğitimlerinde, uzman eşliğinde ilk kez atlarla buluşan çocukların heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıyor.

ATLI TERAPİ NEDİR?

Hipoterapi, diğer adıyla ‘at ile terapi’, atın iyileştirici etkisinden yararlanılarak uygulanan alternatif bir tedavi yöntemi. Atın hareketlerini, uzman terapistin yöntemleriyle birleştirerek uygulanan tedavide atların ritmik yürüyüşlerinden faydalanarak engeli bulunan hastaların kas, denge, koordinasyon ve iletişim becerileri kazanması amaçlanıyor. Çocukların at ile uyum gösterme isteği; kullanamadığı veya kaybettiği duruşsal reflekslerini ortaya çıkarıyor, var ise artırıyor. Atın ritmik yürüyüşleri ile ortaya çıkan bu uyarılar, hastanın birçok sistemini harekete geçiriyor.



