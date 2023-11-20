GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ATV’lerine atlayan grup karın keyfini böyle çıkardı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında ATV araçlarına atlayan grup, yayla yayla gezerek karın keyfini çıkardı.

ATV'lerine atlayan grup karın keyfini böyle çıkardı

20 Kasım 2023 Pazartesi 15:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında kar yağışı Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışı fırsat bilen arkadaş grubu da ATV araçkarına atlayarak Menekşe Yaylası’na doğru yola çıktı. Yer yer 25 santimetre kar kalınlığının olduğu yollarda off-road yapan grup karın tadını çıkardı.

Grup üyesi Mehmet Ali Kaşka, "Bir doğa tutunu olarak yine güzel bir karlı günde Menekşe Yaylası'na doğru yola çıktık Bahçecik üzerinden. Kar o kadar güzel bir şey ki tabii ki biz de mutluluk ve heyecan oluşturuyor. Grubumuzda şu an burada bunun keyfini çıkarıyor. Karın belki şehir içinde çok fazla yağma şansı yok ama bizler 10-15 dakika içerisinde bu güzel manzaraya ulaşabiliyoruz. Kocaeli'de belki en güzel şanslarından bir tanesi. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bunu her zaman dile getiriyorum ben de. Bu güzel karlı doğa içerisinde ailecek keyfini çıkartmak istiyorsanız, sizleri de bu güzel Menekşe Yaylası'na davet ediyoruz" dedi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ünlü turizm merkezinde kış manzarası Ünlü turizm merkezinde kış manzarası
MEVLANA VE ŞEMSİ TEBRİZİ BELGESELİ ÇEKİYORUZ MEVLANA VE ŞEMSİ TEBRİZİ BELGESELİ ÇEKİYORUZ
Dalgakıran dalganın şiddetine dayanamayarak yıkıldı Dalgakıran dalganın şiddetine dayanamayarak yıkıldı
Kocaeli'de fırtınanın bilançosu: 25 su baskını, 26 ağaç devrilmesi ve 31 trafik kazası Kocaeli'de fırtınanın bilançosu: 25 su baskını,...
Kocaeli'yi fırtına vurdu: Sahilde dev dalgalar oluştu Kocaeli'yi fırtına vurdu: Sahilde dev dalgalar oluştu
Kocaeli'de tarım arazilerini su bastı Kocaeli'de tarım arazilerini su bastı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Ünlü turizm merkezinde kış manzarası
Her yıl on binlerce kayak tutkunun uğrak noktası haline gelen Kartepe'de 18 Kasım akşam saatlerinde etkili...

Haberi Oku