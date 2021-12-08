AVRUPALI ÖĞRETMENLER KARTEPE’YE HAYRAN KALDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Suadiye Ortaokulu tarafından yürütülen Erasmus+ KA229 “NEWTON” proje kapsamında Kartepe’de bulunan İtalya, Romanya ve Bulgaristan’dan toplam 8 öğretmeni misafir etti. Kartepe Belediyesi Antik Köfte Tesislerinde misafir etti.





KOCAMAN, KARTEPE’Yİ ANLATTI

Başkan Kocaman, Antik Köfte’de düzenlenen programda yabancı öğretmenleri konuk ederken Kartepe hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Suadiye Ortaokulu Müdürü Hakan Bozan Erasmus+ projesi hakkında bilgi verirken, yabancı öğretmenlerin Kartepe’yi çok beğendiklerini belirtti. Programda misafirlerine anıolarak hediye veren Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Turizm noktasında ülkemizin, bölgemizin sayılı merkezlerinden biridir. Konuklarımız eğitim projesi için geldiler. Kartepe’ye hayran kaldıklarını ifade ettiler. Eğitim geleceğimiz için en önemli başlıklarımızdan biri. Farklı kültürleri, bölgeleri, eğitim metodlarını öğrenmek, bilmek çok önemli. Bu nedenle bu tarz eğitim-öğretim odaklı projeleri çok faydalı ve gerekli buluyorum. Bunların hepsi gençlerimize yatırım. Emeği geçen tüm yabancı ve Türk öğretmenlerimize teşekkür ederim. Bu projeler hem turizme, hem eğitime katkı sağlıyor” açıklamasında bulundu.