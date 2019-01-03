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Ayar, Öğrencileri Sevindirdi!

Öğrenciler için “Bir dilek tut” kampanyası düzenleyen Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar, 22 öğrencinin istediğini yerine getirdi.

Ayar, Öğrencileri Sevindirdi!

03 Ocak 2019 Perşembe 09:36

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Gençlik Kolları Başkanı olduğu günden bugüne kadar kültürel faaliyetler ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle dikkat çeken Ayar, son olarak Gebze Trabzonlular Derneği gençlik kolları tarafından organize edilen “2. Trabzonlu Gençler Buluşuyor” etkinliğine imza attı.  Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, çok sayıda kişinin katılımı ile Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlik öncesi, Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar ve yönetim kurulu üyeleri, sponsorlardan destek toplarken, topladığı gelirden artan ücret ile de önemli bir projeye imza attı.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen Ayar, okullarda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ederek “Bir dilek tut” kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında öğrenciler isteklerini mektuplara yazarak, Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kollarına ulaştırdı. Yazılan mektupları dikkatle okuyan Kadir Ayar ve yönetim Kurulu üyeleri öğrencilerin isteklerini yerine getirmeye başladı. Her akşam öğrencilerin isteklerini yerine getirmek amacıyla çalışma başlatan Kadir Ayar, öğrencilerin mutluluklarına ortak olarak takdir topladı.  

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar, “ 2.Trabzonlu Gençler Buluşuyor etkinliğimiz kapsamında dilekte bulunan 22 genç yavrumuzun hayallerini gerçekleştiriyoruz.  Bu çalışmada bizlere destek olan firmalarımızın hepsine teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayan dernek başkanımız Necdet Demirtaş ve Milli Eğitim Şube Müdürümüz Mahmut Aşıkoğlu ve hepsi ayrı ayrı Gebze’nin değeri olan genç yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. “ dedi

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