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Ayasofya Camisi'nin Tapu ve Vakfiye Belgeleri

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 11 Temmuz 2020 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Ayasofya Camisi'nin Tapu ve Vakfiye Belgeleri

11 Temmuz 2023 Salı 11:39

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Emaneti Ayasofya camisi ile ilgili tapu ve Vakfiyesi ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşırken vakıf Kültürümüzün ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.
Dünya şunu bilmeli Ayasofya Sultan Fatihin bütün devletlerin kabul ettiği savaş yasalarında olduğu gibi kılıç hakkı şahsi mülkü ve Fatih bu hakkını vakıf kurup yüz yıllarca önce tüm islam alemine vakıf etmiş devlet ve milletimize emanet etmiştir. Keşke 86 yıl önce bu vakıf kutsiyeti korunsaydı.
Ayasofya Vakfiye Belgesi
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Vakf-ı Cedid fonunda 212 numara ile kayıtlı rulo halinde ceylan derisi üzerine Arapça yazılmış Ayasofya-ı Kebir Vakfiyesi 1463 tarihli olup 65 metre 38 cm'dir. Çağ açıp çağ kapatan Sultan II. Mehmed Han'ın mülkü, fethin sembolü Ayasofya camii yeniden İbadeti açılması devlet ve milletimizle tüm islam alemine hayırlı olsun(kaynak tarihçi yazar Recep Kankal sosyal medya)
Tarihi Gün de Tarihi Konuşma
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ın 10 Temmuz 2020 akşamı saat 20.53 de AYASOFYA CAMİİ nin Müze den camiye dönüşü hakkında yaptığı konuşma nın görsel videosunu sizlerle paylaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili millete sesleniş konuşmasın dan bir bölüm
Aziz Milletim,
Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
Danıştay bugün, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti.
Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle, Ayasofya’nın yeniden Cami olarak hizmete açılmasını sağladık.
Böylece Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesinde belirttiği şekilde Cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.
Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. dedi
Danıştay 10. Dairesi Kararı
Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında alınan karar belli oldu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.











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