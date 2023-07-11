Ayasofya Camisi'nin Tapu ve Vakfiye Belgeleri

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Emaneti Ayasofya camisi ile ilgili tapu ve Vakfiyesi ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşırken vakıf Kültürümüzün ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.

Dünya şunu bilmeli Ayasofya Sultan Fatihin bütün devletlerin kabul ettiği savaş yasalarında olduğu gibi kılıç hakkı şahsi mülkü ve Fatih bu hakkını vakıf kurup yüz yıllarca önce tüm islam alemine vakıf etmiş devlet ve milletimize emanet etmiştir. Keşke 86 yıl önce bu vakıf kutsiyeti korunsaydı.

Ayasofya Vakfiye Belgesi