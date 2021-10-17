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Azerbaycan’da Toplanan Türk Konseyi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Azerbaycan'da Toplanan Türk Konseyi

17 Ekim 2021 Pazar 13:48

 http://www.gebzegazetesi.com/azerbaycanda-toplanan-turk...
Liderler Zirvesi’ni takip edip belgesel çekimi yaptık
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Konseyi Liderler Zirvesi’ni takip etmek için, başkent Bakü’nün merkezindeki binaya geldik. Türk Şehitliği ve Şehitler Camii’sinin yanında, zirvenin yapılacağı binaya çok sıkı güvenlik önlemlerinden geçerek geldik. Liderleri sadece Türk medyasının değil kalabalık basın ve medya ordusunun takip ettiğine şahit olduk.
Zirve, Barış Pınarı Harekâtı dolayısı ile çok önemli, birçok dünya ülkesinden medya mensupları ile zirveyi yakından takip ediyoruz.
Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye’nin Azerbaycan Büyük Elçisi ile söyleşi yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ile ikili görüşmesine şahitlik yaptık. Bakü gerçekten tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Deyim yerinde ise Türk Dünyası’nın kalbi, Barış Pınarı Harekâtı için can Azerbaycan’da attı.
Barış Pınarı Harekâtı’na Tam Destek
Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekâtı'na destek kararı yer aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.
Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov’da toplantıda hazır bulundu.
Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."
Gazetemiz Gebze’de yer alan haberler
http://www.gebzegazetesi.com/…/turk-konseyi-zirvesi-azerbay…
http://www.gebzegazetesi.com/…/turk-konseyinden-baris-pinar…
AZERBAYCAN TÜRK ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET EDEREK FATİHA OKUDUK
Cebelitarık’dan Çin Seddine Zaferleri ve şehitliklerimiz kitabımızı kütüphanelere hediye ettik.
Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri olarak, Türk Konseyi başkanlar zirvesine katılmak üzere gittiğimiz Azerbaycan’da tarihi bir görevi ifa ederek Bakü’de Türk şehitliğini gazeteci arkadaşlarla ziyaret edip Fatiha okuduk.
1918 yılında Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Orduları kurulur ve binlerce Mehmetçik Anadolu’dan toplanarak Azerbaycan’a gider ve Ermeni işgalinden Azerbaycan’ı kurtarırlar.
1996 yılında Türkiye Devleti Bakü’ye Şehitler Camisi ve Şehitlik abidesi yapar.
Bakü’nün en merkezi yerindeki Şehitlik Camisi ve Şehitler Abidesi’ni Küresel Gazeteciler Konseyi Üyeleri olarak ziyaret ederek Fatiha okuduk.
Cebeli Tarık’dan Çin seddine Zaferlerimiz ve şehitliklerimiz kitabımızı başta Azerbaycan kütüphaneleri olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş yetkilisine hediye ettik.
Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Karabağ’daki Hocalı Katliamı’nda ölenlerin anısına yapılan anıtı da ziyaret ettik. Azerbaycan’da tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.







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