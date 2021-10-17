Azerbaycan’da Toplanan Türk Konseyi

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Liderler Zirvesi’ni takip edip belgesel çekimi yaptık Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Konseyi Liderler Zirvesi’ni takip etmek için, başkent Bakü’nün merkezindeki binaya geldik. Türk Şehitliği ve Şehitler Camii’sinin yanında, zirvenin yapılacağı binaya çok sıkı güvenlik önlemlerinden geçerek geldik. Liderleri sadece Türk medyasının değil kalabalık basın ve medya ordusunun takip ettiğine şahit olduk.

Zirve, Barış Pınarı Harekâtı dolayısı ile çok önemli, birçok dünya ülkesinden medya mensupları ile zirveyi yakından takip ediyoruz.

Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye’nin Azerbaycan Büyük Elçisi ile söyleşi yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ile ikili görüşmesine şahitlik yaptık. Bakü gerçekten tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Deyim yerinde ise Türk Dünyası’nın kalbi, Barış Pınarı Harekâtı için can Azerbaycan’da attı.

Barış Pınarı Harekâtı’na Tam Destek

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekâtı'na destek kararı yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov’da toplantıda hazır bulundu.

Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."

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