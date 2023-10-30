AZERBAYCAN'DAN CANLI YAYINLARLA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM





25 Ekim ve 28 Ekim 2023 tarihilerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazeteci ve belgeselci gözü ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi 25 Ekim ve 28 Ekim 2023 tarihilerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazeteci ve belgeselci gözü ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

olarak gerçekleştirdiğimiz belgesel çekimlerimiz canlı yayınlarla devam ediyor.

ŞİRVAN ŞAHLAR SARAYINDAN CANLI YAYIN

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de tarihi Şirvan Şahlar sarayı külliyesinden an itibari ile 28 Ekim 2023

canlı yayında.

Şirvanşahlar Sarayı, 15. yüzyılda Şirvanşahlar hanedanının şahı İbrahim Halilullah'ın döneminde yapılmış saraydır. Çin Camii yakınlarında bulunmaktadır. Bakü şehrinde şehrin İçeri Şeher olarak adlandırılan surlar ardındaki eski şehir bölümünde bulunmaktadır. Şirvanşahlar Sarayı, yakın doğunun en görkemli mimari eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 2000 yılında UNESCO tarafından Bakü'deki İçeri Şehir bölgesi ve Kız Kalesi ile birlikte dünya kültür mirası listesine alınmıştır.

Şirvan Şahlar sarayının önemli yeri tarihi hamam kalıntılarından canlı yayın da Ermeniler tarafından işgal edilen Karabağ bölgesindeki göğçe şehirlinden kaçmak zorunda kalan yaşlı kadın bilgi veriyor

BAKÜ ŞİRVAN ŞAHLAR VAKFI CAMİ

ŞİRVAN ŞAHLAR HAMAMINDAN CANLI YAYIN

ÜNLÜ SEYYAH YAHYA BAKAVUNİN TÜRBESİNDEN CANLI YAYIN

AZERBAYCAN İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İKTİSAT FAKÜLTESİ'NDE BELGESEL SUNUMUMUZ

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIMIZ

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısı ile kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMUN'da TÜRK DÜNYASI'NDA KÜLTÜR VE İLETİŞİM panelinde tarihi İpek Yolu'nda Azerbaycan'ın rolü ve önemi konulu belgesel sunumu yapıp İpek Yolu'nun Türk kültür ve sanatının yayılmasındaki önemi üzerinde konuşma yaptım.

DÜNYANIN İLK VE TEK MİNİ KİTAPLAR MÜZESİ

Azerbaycan Bakü Minyatür Kitaplar Müzesin den

Canlı Yayın da

Bakü'nün Inner City denilen eski kesiminde yer alan dünyadaki tek minyatür kitap müzesidir. Müze 2 Nisan 2002'de faaliyete geçti. 2015 yılında Minyatür Kitaplar Müzesi'ne en büyük özel minyatür kitap müzesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı Sertifikası verildi.i

AYTINTILI BİLGİ İÇİN

CUMHURİYETİN 100. YILINI AZERBAYCAN'DA KUTLADIK

AN İTİBARİ İLE 28 EKİM 2023 TÜRK DÜNYASININ BİRÇOK BÖLGESİNDEN GELEN GAZETECİLERLE AZERBAYCAN'IN BAŞKENTİ BAKÜ'DE ATATÜRK PARKI'NDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞUNUN 100. YILI DOLAYISI İLE DÜZENLENEN TÖREN

DE CANLI YAYINLIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Bakü Atatürk Parkı’nda Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100’üncü Yılını Coşkuyla Kutladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yılı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Bakü Atatürk Parkıında kutlandı.

Düzenlenen törene; Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir'in yanıTİMBİR baikanı Dr.Süleyman Basa 'TİMBİR Azerbaycan temsilcis Agil Alesker' Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC'den akademisyen ve gazeteciler katıldı.



Atatürk Prkında bir açıklama yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, "Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında; 1. Dünya Savaşı kaybedilmiş, orduları dağıtılmış, bütün yurt işgal altındadır. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin ardından 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılarak “Meclis hükümeti” kurulmuş, 9 Eylül 1922’de İzmir’de düşman denize dökülerek Milli Mücadele kazanılmıştır. 100 yıl önce 29 Ekim 1923’de saat 20.30’da “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir.” denilerek “Türkiye Cumhuriyet Devleti” kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıldönümünü büyük bir gururla karşılıyoruz. Bakü'de gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Belgesel Film Festivali film gösterimlerini ve lll. Uluslararası Türk Dünyası iletişim ve Sanat Sempozyumunu paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Etkinliklerimize Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC'den katılan akademisyen ve belgeselcilerimizle birlikte Bakü Atatürk Parkı önünde toplanarak Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü kutluyoruz. İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve şükranla bir kez daha anıyoruz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlu olsun.” şeklinde konuştu.Kutlama törenine katılanlar Cumhuriyetin 100.yılını tebrik ederek kutladılar.



Törede ülke temsilcilerinin yanı sıra Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkan vekil İsmail Kahraman ,Yönetim kurulu üyeleri İbrahim Aslan,Mustafa Doğan, Federasyona üye Niğde Yazarlar ve Gazeteciler Derneğ başkanı Şerife Türkeş ve Bultürk baikanı Rafet Ulutürk'te katıldı.

AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ'NDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 100. YILI ANISINA HAZIRIANAN KİTABIN TANITIM TÖRENİNE KATILIP KONUŞMA YAPTIM

AZERBAYCAN BAKÜ DEN İSTANBUL A DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUZ BAŞLADI

25 Ekim ve 28 Ekim 2023 tarihilerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü de gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve. Belgesel çekimlerimizi tamamlayarak canlı yayınla 28 Ekim 2023 gece saat 22'de Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan türk hava yolları uçağı İle an itibari ile dönüş yoluna geçtik.

Güzel anlamlı ve çok önemli arkadaşlarla hep birlikte can Azerbaycan’da tarihe not düşüp zamana noterlik yaptığımız araştırma ve belgesel çekimlerimize destek olup katkı sunan başta Türkiye ve Azerbaycanlı yetkililer olmak üzere TDGF ve TİMBİR başkanlarına ve emeği geçen katkı sunan herkese teşekkür ediyor canlı yayınla sizleri baş başa bırakıyoruz.



ve

farkı ile belgesel tadında can Azerbaycan'dan selamlar.