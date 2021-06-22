Baba Nasihati ve Gazetecilik Hatıralarım

Gazetecilik nedir.? Gazeteci kime denir?

Babalar gününü kutlandığımız bu günlerde babalarımız ile ilgili hatıraları yazıp paylaşmak için kampanya başlatmalıyız .

Babalardan alacağımız çok önemli ders ve örnek alacağımız hatıraların olduğuna inanıyorum.

Babalara bir gün yetmez babaları anmak ve anlamak İçin fırsatlar meydan getirip her fırsatta babalarımızdan söz ederek onların nasihat ve vasiyetlerini paylaşmalıyız.

Gazetecilik mesleğin çok tartışıldığı gazeteci mafya iş adamı ve siyasetçi ilişkisinin gündemde olduğu günlerde kutladığımız babalar günü dolayısı babamın bana verdiği gazetecilik dersi nasihat ve vasiyetini bugün sizlerle paylaşarak babamla yaşadığım gazetecilik hatıralarımı yazmak istiyorum.