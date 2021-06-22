Baba Nasihati ve Gazetecilik Hatıralarım

Gazetecilik nedir.? Gazeteci kime denir?
Babalar gününü kutlandığımız bu günlerde babalarımız ile ilgili hatıraları yazıp paylaşmak için kampanya başlatmalıyız .
Babalardan alacağımız çok önemli ders ve örnek alacağımız hatıraların olduğuna inanıyorum.
Babalara bir gün yetmez babaları anmak ve anlamak İçin fırsatlar meydan getirip her fırsatta babalarımızdan söz ederek onların nasihat ve vasiyetlerini paylaşmalıyız.
Gazetecilik mesleğin çok tartışıldığı gazeteci mafya iş adamı ve siyasetçi ilişkisinin gündemde olduğu günlerde kutladığımız babalar günü dolayısı babamın bana verdiği gazetecilik dersi nasihat ve vasiyetini bugün sizlerle paylaşarak babamla yaşadığım gazetecilik hatıralarımı yazmak istiyorum.
Yazıma başlarken önce babaların mafya ve diğer kötü isimlerle anılmasına isyan edip Mafya babasından Baba kelmesinin çıkartılmasını istiyorum. Babaların kötü sıfatla anılmasına tepki gösteriyorum önce babayı birlikte tarif edip baba kimdir araştırıp öğrenip anlamalıyız
Baba Kimdir ?..!
Baba Bilgi nasihat ve öğüttür
Baba öğretmen okul ve ilimdir
Baba güç kuvvet ve başarıdır
Baba ocaktır evdir yurt yuvadır
Baba güvendir ve dayanaktır
Baba şereftir geçmiş ve gelecektir
Baba varlığında bilinmeyen değerdir
Baba kaybedilince anlaşılan kıymettir
Baba tek kelme ile babadır
Babaların yeri hiç bir zam doldurulmaz
Baba için bir gün yetmez her gün babalar günüdür tüm arkadaşlarımın babalar günü kutluyor hayatta olan babalara hayırlı uzun ömürler diliyor ebediyete intikal eden başta rahmetli babam Kandazoğlu Mustafa Kahraman olmak üzere tüm babaları rahmetle anıyorum . Ahirete göç eden tüm babaların ruhları için bir Fatiha üç ihlas okuyalım El Fatiha...
Değerli sanatçı arkadaşım Mustafa beyin babalarla ilgili söylediği güzel bir eser tüm babalara armağan ediyorum
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Babamdan Gazetecilik Dersi
Gazetecilik etik ve ahlakının konuşulduğu bu günlerde gazetecide tanımlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor Gerçek gazeteci ve gazetecilik mesleği nedir? ben kendime göre bir tanım yaptım sizde kendinize göre yapabilirsiniz
Gazeteci; haberdir, bilgi ve belgedir.
Gazeteci, zamana karşı yarışmaktır.
Gazeteci, fedakârlık ve çalışmaktır.
Gazeteci; güven, doğruluk, dürüstlüktür.
Gazeteci; namus, şeref ve onurdur.
Gazeteci, haber ve doğru bilgidir.
Gazeteci yıkmak değil yapmaktır
Gazeteci, cesaret ve korkusuzluktur.
Bugün babalar günü, baba ile ilgili ne söylesek ne yazsak az bugün 46 yıldan beri severek yaptığım gazetecilik mesleğinde babamın vasiyet ve nasihatinin ne kadar önemli olduğunu, rahmetli babamın gazetecilikle ilgili bana yol gösteren vasiyet ve nasihatini sizlerle paylaşmak istiyor önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da daha önce yazdığım babalar günü ile ilgili makalelerimi paylaşıyorum