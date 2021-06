Baba Nasihati ve Gazetecilik Hatıralarım

Gazetecilik nedir? Gazeteci kime denir?

Babalar Günü’nü kutlandığımız bu günlerde babalarımız ile ilgili hatıraları yazıp, paylaşmak için kampanya başlatmalıyız.

Babalardan alacağımız çok önemli ders ve örnek alacağımız hatıraların olduğuna inanıyorum.

Babalara bir gün yetmez, babaları anmak ve anlamak için fırsatlar meydan getirip, her fırsatta babalarımızdan söz ederek, onların nasihat ve vasiyetlerini paylaşmalıyız.

Gazetecilik mesleğinin çok tartışıldığı gazeteci, mafya, iş adamı ve siyasetçi ilişkisinin gündemde olduğu günlerde kutladığımız Babalar günü dolayısı babamın bana verdiği gazetecilik dersi, nasihat ve vasiyetini bugün sizlerle paylaşarak babamla yaşadığım gazetecilik hatıralarımı yazmak istiyorum.

Yazıma başlarken önce babaların mafya ve diğer kötü isimlerle anılmasına isyan edip mafya babasından ‘baba’ kelimesinin çıkartılmasını istiyorum. Babaların kötü sıfatla anılmasına tepki gösteriyorum. Önce babayı birlikte tarif edip, baba kimdir araştırıp, öğrenip anlamalıyız.

Baba Kimdir?

Baba; bilgi, nasihat ve öğüttür.

Baba öğretmen, okul ve ilimdir.

Baba güç, kuvvet ve başarıdır.

Baba ocaktır, evdir, yurt yuvadır.

Baba güvendir ve dayanaktır.

Baba şereftir, geçmiş ve gelecektir.

Baba, varlığında bilinmeyen değerdir.

Baba, kaybedilince anlaşılan kıymettir.

Baba tek kelime ile babadır.

Babaların yeri hiçbir zaman doldurulmaz.

Baba için bir gün yetmez her gün Babalar Günü’dür. Tüm arkadaşlarımın Babalar Gününü kutluyor, hayatta olan babalara hayırlı uzun ömürler diliyor, ebediyete intikal eden başta rahmetli babam Kandazoğlu Mustafa Kahraman olmak üzere tüm babaları rahmetle anıyorum. Ahirete göç eden tüm babaların ruhları için bir Fatiha üç İhlas okuyalım, El Fatiha...

Değerli sanatçı arkadaşım Mustafa Bey’in babalarla ilgili söylediği güzel bir eseri, tüm babalara armağan ediyorum.

Babamdan Gazetecilik Dersi

Gazetecilik etik ve ahlakının konuşulduğu bu günlerde gazeteciliği tanımlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Gerçek gazeteci ve gazetecilik mesleği nedir? Ben kendime göre bir tanım yaptım, sizde kendinize göre yapabilirsiniz.

Gazeteci; haberdir, bilgi ve belgedir.

Gazeteci, zamana karşı yarışmaktır.

Gazeteci, fedakârlık ve çalışmaktır.

Gazeteci; güven, doğruluk, dürüstlüktür.

Gazeteci; namus, şeref ve onurdur.

Gazeteci, haber ve doğru bilgidir.

Gazeteci yıkmak değil yapmaktır

Gazeteci, cesaret ve korkusuzluktur.

Bugün Babalar Günü, baba ile ilgili ne söylesek ne yazsak az. Bugün 46 yıldan beri severek yaptığım gazetecilik mesleğinde babamın vasiyet ve nasihatinin ne kadar önemli olduğunu, rahmetli babamın gazetecilikle ilgili bana yol gösteren vasiyet ve nasihatini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da daha önce yazdığım Babalar Bünü ile ilgili makalelerimi paylaşıyorum.

Gazetecilikte yapıcı ol yıkıcı olma

Gebze Gazetesi’ni Gebze’de ilk yayınladığım yıllar, rahmetli babam yaz aylarını Giresun’un Espiye Soğukpınar beldesinde geçirir, kışın Gebze’ye gelir, her fırsatta nasihat eder öğüt verirdi.

Bir gün beni karşısına oturtup eline Gebze Gazetesini alarak,

‘’...Bak oğlum gazetecilik çok zor ve sorumluluk isteyen bir meslek. Bir yazın, bir haberin, bir fotoğrafın ev yıkar, cinayet işletir, iş adamını iflas ettirir, karı kocayı düşman eder. Oğlum çok dikkat et hep yapıcı ol, yıkıcı olma. Eleştirilerini yol göstererek yap, doğru ve dürüstlükten ayrılma sana düşmanlık yapanlara bile haksızlık yapma herkesin düşmanı olmaz iş yapan başarılı insanların düşmanı olur. Yazdığın haberlerle devletin ve milletin yanın da ol.

Bak oğlum ben devletsizliğin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben Birinci Dünya Savaşı’nda 1915 yılında dünyaya geldim. Osmanlı Devleti’nin yıkıldığını, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu gördüm. Çocukluk yıllarında devlet olmadığı için çok sevdiğimiz yaylalara bile çıkamadık, devletin olmadığı yerde eşkıya olur.

Oğlum doğruluk ve dürüstlükten ayrılma, doğruların yanında, kötülerin karşısında ol. Seni çok zor şartlarda okuttum. Devlete, millete, ailene faydalı ol, ablaların abilerin ve kardeşlerine kol kanat ol. Ata dede memleketini köyünü unutma her yıl köyüne gel. Allah seni yapıcı etsin, yıkıcı etmesin. Yapıcı ol yıkıcı olma…’’

Babamın yıllar önce söylediği vasiyet ve nasihat 30 yıldır kulaklarımda çınlıyor.

Rahmetli babamın gazetecilikle ilgili vasiyet ve nasihati benim ilkem oldu. Sürekli yapıcı olmaya çalıştım, yıkıcı olmaktan kaçındım. En sert eleştirilerde bile öneriler yaptım.

Gazeteci kimdir?

Gazetecilik mesleğini icra eden; güncel olaylar, akımlar, konular ve kişiler hakkında bilgi toplayıp, olabildiğince tarafsız bir şekilde yayımlamaya gayret gösteren kişidir.

Gazete, televizyon, radyo, magazin ve İnternet gibi kitle iletişim araçları tarafından yayımlanması amacıyla haber toplayan gazetecilere muhabir adı verilir. (Kaynak Vikipedia)

Araştırmacı-Yazar ve Gazeteci Nasıl Olmalı?

Araştırmacı gazetecilik çok önemli, bugün bile ortaya çıkarılmayan ve karanlık bir suikast sonucu öldürülen Uğur Mumcu’nun araştırmacı gazetecilik ile ilgili tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

"Gazeteciyi nasıl tanımlarsınız? Kimdir gazeteci, ne yapar? İşlevi nedir? Gazeteci, her konuda fikir ileri süren, her şeyi bilen insan demek midir? Hayır. Nereden bilecek gazeteci her şeyi?

Ben kendime göre bir tanım yapayım:

- Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir.

Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan, gazetecidir." (Kaynak Milliyet, 3 Mayıs 1992 Uğur Mumcu)

Babalar Gününü ve Benim Babam

Her yıl babalar gününü kutlarken duygulanırım. Bugün baba ve dede olmuş bir gazeteci ve belgeselci olarak ilk gazeteci hocam babamı daha iyi anlıyorum.

Babalar gerçekten çok önemli

Babalarla ilgili çekilen filimler, belgeseller, yazılan kitaplar ve romanlar babaları anlatmaz. Babayı hakkı ile anlatan hiçbir edebiyat ve kültür eseri yoktur.

Babaları ancak gerçek baba bilincine sahip olanlar anlatır, babaların değer ve kıymetini babalar ebediyetle gidince anlaşılır.

Babaları hayatta olanların, babalarının değer ve kıymetini bilmesini tavsiye ederim.

Babalar Günü dolayısı ile 12 ünlü şair tarafından babalarla ilgili yazılan şiirlerin yer aldığı linki sizlerle paylaşıyor, tekrar Babalar Günü’nü kutluyorum.

