Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Toplantısı Vali Seddar Yavuz’un Başkanlığında Gerçekleştirildi





Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Vali Yardımcıları; Ekrem Çalık, Aslan Avşarbey ve Ali Ada, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.



Uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesinin ancak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında: “Bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına ve toplumu da içerisine alan makro düzeyde ülkemize maddi ve manevi büyük zararlar verdiği göz önüne alındığında uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesi ve bu maddelere olan talebin azaltılması ancak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkündür. 2018-2023 uyuşturucu ile mücadele yerel eylem planı şu anda uygulamada ve bu doğrultuda ki çalışmalarımız bütün paydaşlarımızla birlikte etkin bir şekilde devam ediyor.





Güvenlik güçlerimizin Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyet ve çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Vali Yavuz; 2021 yılı ilk 9 ayında Emniyet Teşkilatımız tarafından 2497 adet olaya müdahale edilmiş, 4253 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 540’ı tutuklanmış, 149 kişi adli kontrol cezası almış ve 3564 kişi ise serbest bırakılmıştır. 2021 yılı ilk 9 ayında yapılan operasyonlar neticesinde 201 bin kg Eroin, 21 bin 647 gr Kubar Esrar, 1317 gr Kokain, 22 bin 477 gr Skunk, 41 bin 262 gr Sentetik Kannobinoid (Bonzai) ve 71 bin 158 gr Metamfetamin ile diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne intikal eden ihbar sayısı 2021 yılı ilk 9 ayında 471 adet olmuş olup, bunlardan olumlu olan ihbar sayısı 68’dir. Uyuşturucu ile mücadele mobil uygulaması olan (UYUMA) projesi kapsamında 564 ihbar yapılmış, olumlu ihbar sayısı 60’dır. İl Jandarma Komutanlığımızın narkotik birimleri de özellikle uyuşturucu ile mücadelede etkin bir mücadele yürütmüş, 2021 yılı ilk 9 ayında 96 olaya müdahale edilmiş, bu olaylara karıştıkları tespit edilen 138 şüpheliden 9’u tutuklanmış, 11 kişi adli kontrol cezası almış, 118 kişi ise adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda 3 bin 400 gr Kubar Esrar, 200 gr Sentetik Kannobinoid, 444 gr Metamfetamin, 2 bin 664 adet Kenevir ele geçirilmiştir.





ÖNEM Projesi Bağımlılıkla Mücadelemize Önemli Katkılar Sunuyor





2021 yılı içerisinde 18 farklı alanda toplam 2089 faaliyet gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz; Özellikle gelişme çağında sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşayan, ailelerin ihmali, sosyo psikolojik sebepler vesilesiyle hak ettiği ilgi, sevgi ve şefkati göremeyen evlatlarımıza yönelik olarak yürütmüş olduğumuz Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde 18 farklı dalda toplam 2089 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere 22 bin 804’ü Kocaeli ÖNEM projesi öğrencileri olmak üzere toplam 100 bin 53 öğrenci katılmıştır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında ilçe yürütme kurulu ve okul yürütme kurullarına ilgili eğitimler verilmiş olup, okullarda faaliyetlerin uygulanmasına devam edilmektedir. Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ile mücadele kapsamında 103 bin 458 öğrenci ve veliye, eğitim ortamlarında bağımlılık ile mücadele kapsamında ise 158 bin 267 öğrenci, öğretmen ve veliye eğitim verilmiştir.





İlimizde Bulunan 848 Okulun Tamamında Kamera Sistemi Mevcuttur





Gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumların sosyal medya hesaplarının etkin olarak kullanıldığını belirten Vali Yavuz; Yeşilay ile birlikte yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele projesi kapsamında ilimizde bulunan 868 rehber öğretmenin tamamı uygulayıcı eğitimi almış, bugüne kadar toplam 10 bin 8 kurs açılarak 342 bin 720 katılımcıya eğitim verilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğünün ‘En İyi Narkotik Polis Anne’, ‘Madde Bağımlılığına Hayır’, ‘Minik Yürekler Güvende’ ve ‘Sibertech’ projelerine destek verilmektedir. UYUMA ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Aplikasyonu’ KADES ‘Kadın Destek Uygulaması’ gibi projelerin uygulama ve tanıtım çalışmaları devam etmektedir. İlimiz okullarında bulunan öğrenci kulüpleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışı açısından riskli bölgelerden başlanarak, uyuşturucu ile mücadele konulu 441 etkinlik düzenlenmiştir. Özellikle gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumların sosyal medya hesapları etkin olarak kullanılmaktadır. İlimizde bulunan 848 okulun tamamında kamera sistemi mevcuttur. 28 okul kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilmiştir. Bu 28 okulun 18’i Milli Eğitim Bakanlığı, 10’u ise Valiliğimiz tarafından sisteme dahil edilmiştir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yine uyuşturucu madde kullanımı için risk teşkil eden 1296 metruk bina belirlenmiş ve bunlardan 913’ünün bugün itibariyle yıkımı sağlanmıştır.





AMATEM ve ÇAMATEM’in İnşaat Çalışması %80 Tamamlandı





50 yataklı AMATEM ve 30 yataklı ÇAMATEM projeleri ile ilgili çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olup, Kocaeli Üniversitesi kampüsü içinde inşa edilen yatırımın inşaat çalışmalarının %80’i tamamlanmıştır. Tam olarak faaliyete başlaması ile ilimiz genelinde yaptığımız bağımlılıkla mücadele ile ilgili çalışmalarımıza önemli destekler sağlayacaktır.





Bütün Kurum ve Kuruluşlarımızla Sahadaki Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor





2021 yılı ilk 9 ayında İlçe Sağlık Müdürlüğü tütün denetim ekipleri tarafından 7333 denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. İl Müftülüğümüz tarafından bağımlılıkla mücadele ve teknoloji bağımlılığı konularında 2542 katılımcıya uzaktan ve yüz yüze eğitim verilmiştir. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüz tarafından da yine 3830 kişiye eğitimler verilmiştir. Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığımız tarafından ilk 9 ayda 488 erbaş ve er; madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı konusunda eğitimler almıştır. Bağımlılıkla mücadele kapsamında 2021 yılı ilk 9 ayında Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 7592 kişi ile bireysel görüşme yapılmıştır. Gebze Denetimli serbestlik Müdürlüğü tarafından 1432 kişi ile bireysel görüşme yapılmış, maddeye hayır diyebilme konusunda düzenlenen 8 seminere 154 kişi katılım sağlamıştır. Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğümüz tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından tütün mamullerinin yasadışı ticaretinin önlenmesi kapsamında 971 işyerinde denetim yapılmış, 67 işletme hakkında idari yaptırım kararı verilmiş ve bugüne kadar 526 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Bağımlılıkla mücadelede en önemli ortaklarımızdan birisi olan Yeşilay ile yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Çayırova ilçemizde kurulan ve 115 kısa numaralı Danışma hattı ile hizmet veren (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) YEDAM ‘da bu alanda çeşitli faaliyetlerine devam ediyor.





Türkiye’nin artık bir transit ülke olmadığını ve hedef ülke olduğunu hepimizin bilmesi gerektiğini belirten Vali Yavuz; Türkiye’nin artık bir transit ülke olmadığını, hedef ülke olduğunu, önümüzdeki süreçte de Türk gençliğini bağımlılıkla bir şekilde yolundan döndürmeye çalışacak bir etki olduğunu, planlı bir çalışma olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. O yüzden evlatlarımıza uzanan bu kirli elleri kırmalıyız. Bu yol ve yöntemlerin önünü tıkamalıyız. Bunun için çeşitli gerekçeler arkasına sığınmamalı ve sahaya çıkmalıyız. Biz bu madde kullananlara yönelik aktif politika gerçekleştirdiğimizde büyük ölçüde bunları rehabilite edebilir, tedavi edebilir, zararlarını azaltabiliriz. Bu amaçla 2020 yılı Aralık ayında yaptığımız Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda alınan karar gereği kurduğumuz komisyon; bağımlı kişilerin tedavi, tedavi sonrası rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin takibi ile gerekli olan desteğin sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.





Aşılama çalışmalarına da değinen Vali Yavuz; Birinci doz aşısını yaptıranların mutlaka vakit geçirmeden diğer dozlarını tamamlaması pandemi ile olan mücadelemize önemli katkılar sağlayacaktır. Özellikle okullarımızda başlattığımız aşılama çalışmalarına her kesimin destek vermesi büyük önem arz ediyor. Okullarımız çocuklarımızla anlamlı ve onların sesleriyle güzel. Aşılarını yaptırmayan veya tamamlatmayan herkesin AŞI’larını yaptırmalarını belirtiyor, bize bu mücadelemizde desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara, eğitim camiamıza ve velilerimize teşekkür ediyorum.” diyen Vali Yavuz, toplantıya katılan, önerileri ile destek veren herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, KOÜ Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalı ve İl sağlık Müdürlüğü yetkililerince sunum yapılarak, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, faaliyetler, yapılan operasyonlar, gerçekleştirilen eğitim ve denetim faaliyetleri hakkında toplantıya katılan kurul üyelerine bilgiler verildi.



Vali Yavuz, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu.





http://www.kocaeli.gov.tr/bagimlilikla-mucadele-il-koordinasyon-kurulu-2021-yili-3-toplantisi-vali-seddar-yavuzun-baskanliginda-gerceklestirildi