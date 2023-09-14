GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Ersoy'dan Dilovası'nın turizmi için 45 milyon hibe desteği sözü

Dilovası Belediyesi'nin Tarihi Tavşancıl Evleri projesini inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin hayata kazandırılması ve sokak güzelleştirilmelerinin yapılması için 45 milyon TL hibe desteği sözü verdi.

Bakan Ersoy'dan Dilovası'nın turizmi için 45 milyon hibe desteği sözü

14 Eylül 2023 Perşembe 11:09

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl ve birim müdürleri ile Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Abdullah Uçan, ardından da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Ersel Kurt’u makamlarında ziyaret eden heyet, ilçenin sorun ve sıkıntılarını aktarırken, görüşmelerde yapılacak çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da makamında ziyaret eden heyet, ilçede devam eden ve yeni kazandırılacak projeleri görüştü. Görüşmede Başkan Şayir, Tavşancıl'da devam eden tarihi evlerin yeniden hayata kazandırılması ile ilgili Bakan Ersoy'a bilgi brifing verirken, projesi hazır olan sokak güzelleştirme projesine destek de istedi. Bakan Ersoy ise projeyi inceleyerek Tarihi Tavşancıl Evleri’nin hayata kazandırılması ve sokak güzelleştirilmelerinin yapılması için 45 milyon TL hibe desteği sözü verdi. Verimli geçen görüşmenin sonunda ise Başkan Şayir, misafirperverliği ve desteğinden dolayı Dilovalı annelerin el emeği göz nuru ile ürettikleri kilimi Bakan Ersoy’a hediye etti.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yenikent'e Cemevi inşa ediliyor Yenikent'e Cemevi inşa ediliyor
TRABZON'DAN RİZE'YE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM TRABZON'DAN RİZE'YE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA...
Vali Yavuz Gebze'deki projeleri inceledi Vali Yavuz Gebze'deki projeleri inceledi
Fethiye Caddesi'nde mazgal temizliği yapıldı Fethiye Caddesi'nde mazgal temizliği yapıldı
BELGESEL TADINDA AT SIRTINDA ATALARIN İZİNDE DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA AT SIRTINDA ATALARIN İZİNDE DEVRİ...
Çağdaşkent'in yolları yenilendi Çağdaşkent'in yolları yenilendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Yenikent'e Cemevi inşa ediliyor
Derince'de inşa edilen Cemevi'nde çalışmalar sürüyor.

Haberi Oku