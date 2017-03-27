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Bakan Işık, esnafla buluştu

Milli Savunma Bakanı Işık:

Bakan Işık, esnafla buluştu

27 Mart 2017 Pazartesi 14:30



- "Türkler olarak tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete düşmanlık beslemedik. Birinci Dünya Savaşı'nda ülkemizi işgal eden ülkelerle bile İstiklal Harbi'nden sonra iyi ilişkiler kurduk ama birileri bize düşmanlık etmek istiyorsa o düşmanlığın kendilerine zarar vereceğini bilmeleri lazım"
- "İşte bunun için bizim güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için sistemi risklere karşı koruma, güvence altına alma ihtiyacımız var"

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkler olarak tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete düşmanlık beslenmediğini belirterek, "Birinci Dünya Savaşı'nda ülkemizi işgal eden ülkelerle bile İstiklal Harbi'nden sonra iyi ilişkiler kurduk ama birileri bize düşmanlık etmek istiyorsa o düşmanlığın kendilerine zarar vereceğini bilmeleri lazım." dedi.

Bakan Işık, Kocaeli Körfez Küçük Sanayi Sitesi'nde bir restoranda esnafla bir araya geldi.

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta işaret eden Işık, ''Daha geçen gün bir Avrupa ülkesinde namussuzca, haince Cumhurbaşkanımıza yönelik bir afiş gördük." ifadesini kullandı.

Işık, bunların, aslında kendilerinin ne kadar doğru yolda olduklarının da bir göstergesi olduğunu dile getirerek, "Türkler olarak tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete düşmanlık beslemedik. Birinci Dünya Savaşı'nda ülkemizi işgal eden ülkelerle bile İstiklal Harbi'nden sonra iyi ilişkiler kurduk ama birileri bize düşmanlık etmek istiyorsa o düşmanlığın kendilerine zarar vereceğini bilmeleri lazım. İşte bunun için bizim güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için sistemi risklere karşı koruma, güvence altına alma ihtiyacımız var.'' değerlendirmesinde bulundu.

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