Bakan Işık’dan önemli açıklamalar!

Dünyada en zor meslek olan Siyaset, partiler arasında olduğu kadar parti içi rekabetinde acımasız bir şekilde yapıldığı bir alandır. Siyasette müthiş rekabetler olur, AK Parti’de de bu rekabet var. Ancak AK Parti, kendi içinde ki rekabeti fazla dışarıya yansıtmıyor ve kol kırılır yen içinde kalır kabilinden dışarıya birlik ve beraberlik görüntüleri veriyor.



Bunun en iyi örneklerinden birisini hafta sonu İzmit’te yapılan istişare ve Danışma Kurulu toplantısında gördüm. Daha önce aralarının limoni olduğu parti kulislerinde konuşulan Eski Milletvekillerinden Eyüp Ayar’ın Milli Savunma Bakanı sayın Fikri Işık ile salona birlikte girmeleri ve aynı masayı paylaşmaları güzel bir tabloydu. Sayın Işık, parti teşkilatına önem veriyor, daha önce Bakanlık yapmış isimlere nazaran Partide ki vefa, arkadaşlık, dostluğu öne çıkarıp parti Teşkilatı ve Teşkilatta ki dostluklara büyük önem veriyor. Gerçekten siyasette özlenen bir tablo. Nice siyasetçiler tanıyoruz, kazanıp gittikten sonra geriye dönüp bakılmıyor. Vefa dostluk ve arkadaşlığı unutuyor. Sayın Işık, her fırsatta Kocaeli il ve ilçe teşkilatlarında ki arkadaşlarıyla birlikte olmakta, teşkilatta ki çalışma arkadaşlarına büyük önem vermekte. Bu da çok güzel bir örnek.



ESKİ BAŞKANLAR HASRET GİDERDİ







AK Parti’nin Kocaeli bölgesinde ve diğer bazı illerde bana göre yaptığı en önemli hizmetlerden birisi Belediyeler enflasyonuna son vermesi. Bugün unutulsa da Büyükşehir yasasından önce Kocaeli’de tam 45 tane belediye vardı. Türkiye’nin fiziki olarak en küçük ili olmasına rağmen adeta her mahalleye, her köye belediye kurulmuştu. İzmit merkez çevresinde adeta belediyeler enflasyonu yaşanırken, her nedense Kocaeli’nin Karadeniz kıyısında ki yaz aylarına nüfusu Birkaç yüz bini bulan Kandıra, Kefken ve Cebeci gibi bölgelerine hiç belediyenin kurulmaması da büyük bir eksiklikti. Keşke buralarda da bir belediye kurulsaydı da bugün Kocaeli’nin Karadeniz sahilinde Kefken Merkezli Karadeniz adıyla “Kocaeli Karadeniz” ilçesi kurulmuş olsaydı. Maalesef olmadı.



Ancak, Büyükşehir yasasıyla belediyeler enflasyonuna son verildi. Kocaeli 12 İlçeye bölünerek 12 İlçe belediyesi kuruldu. Bu karar çok büyük israfı önlemiş oldu. Gerçekten bu anlamda emeği geçen tüm siyasetçilere teşekkür borcumuz var.



Hafta sonu AK Parti istişare toplantısında daha önce Kocaeli bölgesinde Belediye başkanlığı yapmış Eski Başkanlar bir araya gelip hasret giderdiler. Uzun süredir görüşmediğimiz Şekerpınar’ın son belediye başkanı Cemalettin Balcı ile aynı masayı paylaştık. Cemalettin bey ile eski Şekerpınar’ı konuştuk, eski başkanlar arasında ki diyaloğu sorduk. Bir çok eski başkan hasret giderip bu vesileyle bir ayara gelmesi de siyaset açısından güzel bir örnek. Keşke diğer partilerde bu tür toplantılar yapıp, eski çalışma arkadaşlarına önem verseler.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NDAN TARİHİ AÇIKLAMALAR



Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık referandum süreci, Terörle Mücadele konusunda çok önemli konuşmalar yaptı. Başkanlık sisteminin net bir şekilde halkın anlayacağı tarzda İstişare kurulu ve basın mensuplarıyla paylaştı. Bana göre Bakan Sayın Işık’ın en önemli konuşması, Yunanistan’a yönelikti. Net bir şekilde Yunanistan Savunma Bakanını kınaması çok önemliydi. Gerçekten Yunanistan Türkiye’ye karşı alçak darbe girişiminin hainleri teslim etmemesi, onları koruması ciddi bir sorun. Üstelik Türkiye sürekli, Yunanistan’a dost elini uzatmış bir ülke. Sayın Işık’ın Türkiye devleti adına Yunanistan Savunma Bakanına haddini bildirmesi; Genelkurmay Başkanının kuvvet komutanlarıyla Kardak’a gitmeleri çok önemli bir olay. Türkiye, bölgede siyasi, ekonomik, askeri gücüyle düşmanlığı değil, dostluğu kazanılması gereken bir ülke. Ekonomik sıkıntı içinde olan; AB ile sorunlar yaşayan, 8 Milyonluk Yunanistan Türkiye ile mutlaka dost olmalıdır. Temennimiz Milli Savunma Bakanı Sayın Işık’ın ikazı Yunan Savunma Bakanını hizaya getirir.



AK Parti İstişare kurulu toplantısını Bakan Sayın Işık’ın konuşmasından sonra basına kapalı olarak devam etti. Kapalı bölümde önemli konuşmalar yapıldı. AK Parti referandum için seferberlik ilan etmiş durumda, Referandum çalışmaları hem renkli hem heyecanlı geçecek. AK Parti’nin Danışma kurulu toplantısından sizlerle paylaşacaklarım bu kadar.