banner429
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Soylu'dan Kocaeli AFAD ekiplerine teşekkür belgesi

Düzce'de temmuz ayında yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknisyenlerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri verildi.

Bakan Soylu'dan Kocaeli AFAD ekiplerine teşekkür belgesi

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:11

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD Başkanlığınca gönderilen liberatör cihazlarının tanıtımı yapıldı ve arama kurtarma teknisyenlerine uygulamalı eğitim verildi.

Ayrıca, merkezi ezan sistemine adapte edilen ikaz ve alarm sisteminin kumanda edilmesine yönelik detay bilgiler de personelle paylaşıldı.

Düzce'de temmuz ayında yaşanan sel felaketi sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli AFAD arama kurtarma teknisyenleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri de liberatör ve siren sistemi eğitiminin ardından ilgili personele takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, yüksek satıh ve uçurumlarda, ağırlığa göre 100-200 metre aktif çekme ve kaldırma yeteneğini barındıran liberatörlerle mahsur kalanların kurtarılmasının daha kolay olacağını vurgulayarak, ekipleri daha dinamik halde tutmak amacıyla organize edilen eğitimlerin hizmet içi eğitimler kapsamında yapıldığını kaydetti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zorunlu göçün belgeleri kayıt altına alınıyor Zorunlu göçün belgeleri kayıt altına alınıyor
Büyükşehir'de görev değişimi Büyükşehir'de görev değişimi
“Ortak akılda Türkiye’ye örnek olacağız” “Ortak akılda Türkiye’ye örnek olacağız”
Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
Çevre katliamı Çevre katliamı
Sokak hayvanlarına gıda ve su takviyesi Sokak hayvanlarına gıda ve su takviyesi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Zorunlu göçün belgeleri kayıt altına alınıyor
Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında Türklere uyguladığı asimilasyon politikasından kaçan yaklaşık 350...

Haberi Oku