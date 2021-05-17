Baki Kalan Gök Kubbede Hoş Bir Seda İmiş

Ömür ve zaman hızla geçiyor. Mübarek Ramazan Bayramı geride kaldı, yeni bir haftaya başladık. Gerçekten dünya hayatı boş. İnsan oğlu bir masal gibi bir varmış bir yokmuş. Bayram dolayısı ile mezarlıkları ziyaret ettiğimizde bu gerçeği biraz daha iyi anlıyoruz.

Çok sevdiğimiz yakınlarımız, baba ve annelerimizin mezarları başında Fatiha okurken, insan duygu dolu anlar yaşıyor ve derin düşüncelere dalıyor.

Bazı sevdiklerimizin mezarları bile yok. Rahmetli babamın babası şehit dedem İbrahim’in sembolik mezar taşının önünde, dedemin adını taşıyan Kemal İbrahim Ağabeyim ile Gebze Gazetesi olarak canlı yayın yaptık.

Gebze’de birçok tarihi mezarlık, geçmişte söküldü. Tarihi Gebze mezarlıkların da bugün binalar parklar bulunuyor.

Bir zamanlar Gebze Center binası ve Anibal Kavşağı, Gebze’nin ilk mezarlıklarıydı.

Gebze’nin tarihi mezarlıklarından toparlanıp, toprak altından çıkarılmasına vesile olduğum tarihi mezar taşlarının, toplanıp sergilendiği yerde Gebze Gazetesi olarak canlı yayın yaparak, Fatiha okuyup Gebze’yi bize emanet edenlere vefa borcumuzu ödedik.

Gazeteci ve belgeselci olarak Arife ve bayram günü Gebze Mezarlığı’ndan yaptığım sosyal medya paylaşımımı siz değerli okurlarımla paylaşıyorum.

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Mezar ziyaretinde maksat dua ise

Bugün sana, yarın bana…

Bugün gazeteci ve belgeselci olarak Gebze Mezarlığı’nda babam ve halamın mezarları ve rahmetli şehit dedemin temsili mezar taşını ziyaret ettikten sonra, 25 yıl önce toparlanarak koruma altına alınmasına katkım olan tarihi mezar taşlarının bulunduğu yeri ziyaret edip, Fatiha okuyarak vefa borcumuzu ödedik.

Gebze Gazetesi canlı yayın yaptı

Bun gün arife, geçmişlerimiz Fatiha bekliyor.

Birinci Dünya Harbi’nde şehit olan dedem İbrahim’in anıt mezar taşının önünde, dedemin adını taşıyan İbrahim (Kemal) Ağabeyimle tüm geçmişlerimiz için Fatiha okuduk.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1990414011113196/?d=n

Tarihi Mezar Taşları

Bugün bir başka önemli görevi daha yerine getirdik. Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak tarihi mezar taşlarının sergilendiği Merkez Mezarlığında canlı yayın yaparak Fatiha okuduk.

https://fb.watch/5rK7lctDUu/

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İMES OSB Kurucu Başkanı Süheyl Erboz’un Ardından

Mal Sahibi mülk sahibi

Hani bunun ilk sahibi

Malda yalan mülk de yalan

Var biraz da sen oyalan

15 aydır tüm dünyaya savaş açan, milyonlarca insanı öldüren korona vebası ülkemizde de dehşet saçmaya devam ediyor.

Korona vebası yüzünden evlerde esir kaldık, hayatımız zehir oldu. Hiçbir şeyin önemi yok…

Mal ve mülkün değeri kalmadı. Evlatlar atalarına bile sahip çıkmıyor. Onları hastanelere ve tek başına evlere terk ettiler.

Gerçekten dünyamız, ülkemiz ve tüm insanlık asrın korona felaketini yaşıyor. Bu veba salgınının ne zaman sona ereceği de belli değil, Allah cc yardımcımız olsun.

İMES’in Büyük Kaybı

Gebze gazetesi ve Gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 15 Mayıs 2021 tarihin de yer alan makalemin linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.gazetegebze.com.tr/imes-baskani-erbozun-ardindan-makale,1871.html

Korona vebası salgını birçok insanımızı aramızdan aldı, acı ölüm haberleri geliyor.

Her gün birçok acı haber alıyoruz…

Son olarak Dilovası’nda kurulan İMES Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Başkanı Süheyl Erboz’un vefat haberini aldım.

Süheyl Bey, Kastamonu İnebolu’dan Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nin kurucularından.

1990’lı yıllarda Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğu yıllarda kendisini tanımış, İMES Makineciler ve Kimya Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşu ile ilgili birçok haber ve yazılar yazmıştım.

Eleştirilere açık olan İMES Başkanı Süheyl Erboz daha sonra Yalova İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucuları arasında yer almış, Dilovası İMES’de Bölge Müdürü olan Direnç Bey, Yalova OSB’nin başkanı olmuştu.

Korona vebasına kurban giden Süheyl Erboz, Organize Sanayi Bölgesi kurulmasından tecrübe sahibi olan bir isim olarak tanınan bir sima. Deyim yerinde ise OSB kurma uzmanı da diyebiliriz.

Merhum Süheyl Bey’le son yüz yüze görüşmemizde, bugün Batman Valisi olan Hulusi Şahin Bey’in himayesinde o dönemin Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve benim de içinde yer aldığım heyetle düzenlenen ‘Geçmişten Geleceğe Dilovası’ çalıştay ve panelinde konuşma yapıp düzenlediğimiz Tarihi Dilovası Fotoğrafları sergisinin açılışında Dilovası ve İMES OSB üzerine konuşmuştuk.

Zaman zaman telefonla görüştüğümüz Süheyl Bey ile en son, Kurtuluş Savaşı İstiklal Yolu Belgesel çekimleri ile ilgili telefonla konuşmuş, İnebolu’dan belgesel çekerken kendisini aramıştım. İstiklal Yolu belgeseli çekim haberinin linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://m.facebook.com/brtv78/videos/818459065314390/

Gebze gazetesin de yayınlanan makalemiz

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4185&t=makale

Kastamonu İnebolu’dan Ankara Polatlı’ya kadar uzanan Tarihi Kurtuluş Yolu Belgesel çekimleri ile ilgili konuşmuş, İnebolu’nun Kurtuluş Savaşı tarihindeki yeri ve önemi üzerinde durmuş, daha önce kendisi kütüphanemize baba memleketi İnebolu tarihi kitabı hediye etmişti.

İKTAV belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak araştırıp bir çok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel www.devrialem.tv olarak çektiğimiz İstiklal Yolu belgeselimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiyi sizlerle paylaşıyorum.

https://tr-tr.facebook.com/devrialembelgesel/posts/1415299331982333

BRTV’de yayınlanan belgeselimizin lingi

https://www.facebook.com/brtv78/videos/2668257873406006/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&d=w&vh=e&extid=g7VxHmo3YZt1J1NE

Merhum Süheyl Bey ile Ümraniye, Dilovası ve Yalova Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşları ve hatıraları ile ilgili bir söyleşi yapacaktık. Vefat haberini aldığımda geçmiş anıları hatırladım. Süheyl Bey’e Allah cc dan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Baki kalan gök kubbede hoş bir seda imiş…

Evet korona vebası günlerinde çok acı olaylar yaşadık, birçok insan ebediyete yürüdü. Dünyanın fani, makam, mevki, güç ve paranın hiçbir şey ifade etmediğini çok iyi anladık.

Şu fani dünyada baki kalan, gök kubbede hoş bir seda imiş.