Bakımsız Haldeydi, Yeniden Ayağa Kaldırıldı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz yıl yaptığı ziyarette, bakımsız halde bulunan Darıca Anadolu Kültür Derneği ve Cemevi'nde yenileme çalışmaları yapacaklarını ifade etmişti. Başkan Bıyık'ın sözünün ardından harekete geçen belediye ekipleri, Cem Evi'nin içinde ve çevresinde güzelleştirme çalışması yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından Cemevi yeni yüzüyle faaliyetlerine başladı.

Cemevi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "2022 yılı içinde söylediğimiz bir sözümüz vardı. Muharrem ayıydı. Burası beton bir haldeydi. Çok da kötü bir ortamdaydı. Buradaki canlara yakışır bir mekan değildi. Yıllardır burası kaba vaziyetteydi. Bu binanın önümüzdeki Muharrem ayına kadar ibadet yapılır hale dönüştüreceğimizin sözünü vermiştik. Biz de söz vermek hakikaten çok kıymetli, çok da değerlidir. Verdiğimiz sözün arkasında durmak da bizim en büyük, en önemli şiarımız. Elhamdülillah bugüne geldiğimizde baktığımız zaman Darıca'daki Cemevi'mizin ibadet yapılır bir hale dönüştü. Alevi kardeşlerimizin de burayı ayrıca sahiplenmesi bizi çok mutlu eden bir süreç oldu. Başlangıcı ve sonuç noktasında çok güzel bir noktaya geldi. Bunu yapmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bu bizim görevimiz. Belki de geç kalmışız. O konuda da haklarını helal etsinler. Ama biz bugün itibariyle burayı güzel bir mekan haline dönüştürdük. İnşallah, yakın zamanda Muharrem ayı da geliyor. Burada yine canlarımızla tekrardan buluşacağız. Onlara yakışır bir mekan olması bizim için çok çok da kıymetli. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel işler, güzel programlar yapmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hep birlikte daha güçlü olacağız. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin yüz yılında bu tarz mekanlarla birlikte güçlü olacağımız kanaatindeyim. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde daha nice güzel işler düşünüyorum" dedi.

"Sözünü tuttu"

Muzaffer Bıyık'a ve ekibine çalışmaları için teşekkür eden Darıca Anadolu Kültür Derneği ve Cemevi Dedesi Veysel Dal, "Ben öncelikle şu anda bizi burada bir araya getiren, bu güzel ortamı bizlere sunan başkanımıza tüm canlarımızın adına teşekkür ediyorum. Bizde bir söz vardır; 'Öl ikrar verme, Öl ikrarından dönme' Yani söz verdiğin zaman sözünde dönme şiarı vardır. Başkanımız tam bizim bu sözümüze uygun, kendisine yakışır bir güzellikte sözünü tuttu. Başkanın burada söz vermesiyle o canlarımızın alkışlaması inan ki bizi çok heyecanlandırdı. Başkanımızın bu sözün arkasında olacağına çok inançlıydık ve umudumuz da gerçekten kırılmadı" şeklinde konuştu.

"Bizi günün o zorluk şartlarından kurtardı"

Cemevi'nin çalışmalardan önce atıl bir vaziyette bulunduğuna da dikkat çeken Dal, "İnanın ki burası atıldı. Yani kaç yıldır burası yapılamadı, bitirilemedi. Yetersizdi, böyle bir güç lazımdı. Sağ olsun başkanımız da bizim içimizden yetişmiş. Halkın içerisinden birisi olduğu için emeği bilen, burada da azımsanmayacak bir canlarımızın olduğunu bilerek sağ olsun başkanımız bu işe soyundu ve buraya yaptı. Bizi günün o zorluk şartlarından kurtardı. 1992 yılında temeli atılmış bir yerin bitirilmemesi gerçekten çok üzücü. Hakkımızı size helal ediyoruz. Çok sağ olasın başkanım. Gerçekten bundan önceki başkanlarımızla yapamayacağını sizler yaptınız" diye konuştu.

İHA