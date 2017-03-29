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Balaban’a Ziyaret

İMO’dan Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Balaban’a Ziyaret

Balaban'a Ziyaret

29 Mart 2017 Çarşamba 15:16



İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kısa bir süre önce Kartepe Belediye Başkan
Yardımcılığına atanan, aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin iki dönemdir yönetim kurulu üyesi olan Murat Balaban’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ok, ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda önemli görevlerde bulunmuş Murat Balaban’a yeni
görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaret esnasında Başkan Ok, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Murat Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürü olarak üstlendiği görevinin ardından Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Dolayısıyla hem birebir çalışma imkanı bulduğumuz dönemler hem de üstlendiği son görevler akabinde kendisi sahip olduğu tecrübeyle
Kartepe'de de çok önemli projeler hayata geçireceğine eminiz.”dedi
Başkan Ok sözlerinin devamında, "Bugün aynı zamanda iki dönemdir İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi yönetiminde birlikte çalıştığımız
Balaban’a yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ettik. Birlikte çalışmaktan her zaman için büyük mutluluk duyduğumuz değerli isimler
görevli oldukları kurumlarda önemli güç unsurlarıdır. Beraberliğimiz her zaman için devam etmektedir. Tekrardan kendilerine hayırlı olsun
dileklerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.Başkan Ok’un ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban ise, “Kartepe ilçemize hizmet edecek olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadığım bugünlerde şahsen gelerek
başarı ve iyi niyet temennilerinde bulunan Sayın İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız Tolga Ok’a ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma nazik
ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ederim.” dedi.İMO heyeti, daha sonra Murat Balaban’ın belediye başkan yardımcısı
görevine atanması konusunda verilen bu karar ve onurlu görev için Kartepe Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret
ederek teşekkürlerini ilettiler.
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