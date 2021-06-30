Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndaki Kirlilik Türkiye Gündeminde

Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü’nde Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın su kaynağının nasıl kirletildiği Türkiye gündemine geldi.

Ballıkaya Tabiat Parkı’nın yok olmaması için çalışma başlatılmalı. Ballıkayalar Tabiat Parkına sahip çıkılmalı.

Marmara denizi ve İzmit Körfezi’nde deniz salyası çevre felaketinin gündemde olduğu bu günlerde Ballıkayalar’ın kirletilmesi tepkilere neden oluyor.

Kanal 7 TV’de Cumartesi günü saat 11:30'da yayınlanan Gündüz Gece programında, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndaki su kaynağının nasıl kirlendiği, Demirciler Köyü’nde çiftçilik yapan Davut adlı vatandaş tarafından Kanal 7 TV’ye anlatılan bölümü Gebze Gazetesi’nde www.gebzegazetesi.com canlı yayınında.

https://fb.watch/6mJn_PK0WA/

Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda çok büyük çevre kirliliği yaşanıyor. Su kirli akıyor, çok sayıda Çınar ağacı kurumuş durumda.

Cumartesi günü kanal 7 TV’de Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın su kaynağı ile ilgili Demirciler Köyü’nden bir vatandaş ile yapılan söyleşi yayınlandı.

Gazetemizde de yer verdik

Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, çevre ve şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir ekipleri Türkiye’nin en çok tanınan Kocaeli Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili geniş bir rapor hazırlayarak, çevre kirliliğinin önlenmesi için önlem alınmalı.

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Kanal 7 TV Gebze ve Dilovası’nı Tanıtıyor

Gebze ve Kocaeli bölgesini her fırsatta tanıtmaya devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında belgesel çekimlerimiz devam ederken Gebze ve Kocaeli’ye gelen belgeselciler ve TV programcılarına destek olup rehberlik yapıyoruz.

Kanal 7 ekibine rehberlik yaptık

Kanal 7 TV’de Gebze ve Dilovası kültürünü tanıtan programın 2. bölümü yayındı. Programda gazeteci ve belgeselci olarak bölgenin tarihi ile ilgili yaptığım konuşmaları, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında yayınlayarak okurlarımız ile paylaştık.

GÜNDÜZ GECE ANADOLU’NUN İZİNİ SÜRÜYOR

https://www.youtube.com/watch?v=vez-PveJDmA

Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman’ın rehberliğinde geçtiğimiz ay Gebze, Darıca, Dilovası, Demirciler ve Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda çekilen Gece Gündüz programının 2. bölümü cumartesi günü saat 11:20’de yayınlandı.

Sevilen türkücü Kürşat’ın eğlenceli sunumuyla Anadolu’nun saklı kalmış güzelliklerini ekrana getiren Gündüz Gece turuna hız kesmeden gezmeye devam ediyor. Memleket hasreti çekenlerin özlemini dindirmek isteyen Gündüz Gece, Anadolu topraklarının güzelliklerini karış karış dolaşarak Kanal 7’de ekrana taşıyor. Bu hafta Kocaeli Gebze ve Dilovası’nı tanıtıyor.

Programın özet bölümünü Gebze Gazetesi’nde canlı yayınladık.

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Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü’nde Meyve Bahçeleri

Kanal 7 TV’de Gündüz Gece programında Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Demirciler Köyü’nde çiftçilik yapan vatandaş tarafından anlatılan köyde meyvecilik bölümü Gebze Gazetesi’nde www.gebzegazetesi.com canlı yayınlanıyor.

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Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü’nde Yemek Kültürü

Kanal 7 TV’de Gündüz Gece programında Kocaeli Dilovası ilçesi Demirciler Köyü’nde hayvancılık yaparak ailesine katkı sunan Ferda Duz Hanım tarafından köy yemeklerinin tanıtılıp anlatıldığı bölüm Gebze Gazetesi’nde www.gebzegazetesi.com canlı yayınlanıyor.

https://fb.watch/6mJuU02fEl/