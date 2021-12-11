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Başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

- Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, başhekim Mustafa Güneş'in Kovid-19 hastalığı geçirdiği dönemde ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesine ilişkin kendisi hakkında yaptığı şikayetle ilgili eylemin suç oluşturmaması nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına hükmetti

Başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:26


Kocaeli'de başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş'in, Kovid-19 geçirdiği dönemde bir ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesine ilişkin kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıldır başhekimlik yapan Güneş, Aralık 2020'de Kovid-19'a yakalandı. Güneş'in durumu, tedavisinin 10. gününde kötüleşti.

Ankara Şehir Hastanesi Anestezi ve Rehabilitasyon Kliniğinde uzmanlık eğitimi alan oğlunun yanında tedavisinin yapılmasını talep eden Güneş'in, isteğinin tedavisini yapan hekimlerce de uygun görülmesiyle 112 ambulansıyla sevk işlemi yapıldı. 

Sevk işleminin ambulansla yapılmasının eleştirilmesinden rahatsızlık duyan Güneş, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, TCK'da belirlenen herhangi bir suçun meydana gelmediğinin, gerektiği halde veya acil durumlarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Sağlık Bakanlığının tüm imkanlarının, vatandaşların hizmetinde olduğunun anlaşıldığını belirterek, eylemin suç oluşturmaması nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına hükmetti. 




AA
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