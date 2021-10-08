BASIN AÇIKLAMASI: KARTEPE SUADİYE’DE SUDA KOKU PROBLEMİ Kurumumuz, Alo 185 arıza ihbar hattına 7 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde, Kartepe İlçesi, Suadiye ve Çepni Mahallerinden gelen suda koku ihbarı üzerine aynı saat içerisinde Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Kartepe Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından söz konusu bölgeye müdahale edilmiştir. Su kalite kontrol ekipleri tarafından bölgeyi besleyen Gücük Kaynağından koku tespit edilmesi üzerine Suadiye ve Çepni Mahallesini besleyen Toraman 1, 2 ve 3, Barbarostepe, Kestanelik ve Otoşe depo giriş ve çıkışları iptal edilerek tüm şebeke suyu tahliye edilmiş ve temizlik işlemleri tamamlanmıştır.

08 Ekim 2021 Cuma 11:42