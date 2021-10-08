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BASIN AÇIKLAMASI: KARTEPE SUADİYE’DE SUDA KOKU PROBLEMİ

Kurumumuz, Alo 185 arıza ihbar hattına 7 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde, Kartepe İlçesi, Suadiye ve Çepni Mahallerinden gelen suda koku ihbarı üzerine aynı saat içerisinde Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Kartepe Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından söz konusu bölgeye müdahale edilmiştir. Su kalite kontrol ekipleri tarafından bölgeyi besleyen Gücük Kaynağından koku tespit edilmesi üzerine Suadiye ve Çepni Mahallesini besleyen Toraman 1, 2 ve 3, Barbarostepe, Kestanelik ve Otoşe depo giriş ve çıkışları iptal edilerek tüm şebeke suyu tahliye edilmiş ve temizlik işlemleri tamamlanmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI: KARTEPE SUADİYE'DE SUDA KOKU PROBLEMİ

08 Ekim 2021 Cuma 11:42


KAÇAK DÖKÜM
İSU Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan geniş çaplı inceleme sonunda kaynağın üst kotlarında, yaklaşık 1 km mesafede kullanılmayan taş ocağında bulunan gölet içerisine kaçak döküm yapıldığı tespit edilmiştir. Göletten sızan suların yeraltı suyuna karışarak Gücük Kaynağına ulaştığı ve kokuya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ
KBB Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte MOBESE kameralarında yapılan incelemede; kaçak döküm yapan iki adet araç tespit edilmiştir. Araçlardan ve gölet suyundan araştırılmak üzere numuneler alınarak TÜBİTAK’a gönderilmiştir. Kaçak döküm yapılan kimyasal madde, vidanjörler ile çekilerek bertarafı için İZAYDAŞ’ a gönderilmiştir. Kocaeli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından idari ve adli süreçler başlatılmıştır.

BÖLGEYE SU VERİLDİ.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından abonelerden gelen şikâyetlere anında müdahale edilerek, Gücük Kaynağından numuneler alınmıştır. Numunelerin, Kurumumuz Uluslararası Laboratuvar Merkezinden analizleri yapılmış ve tüm kimyasal parametreler yönünden kirlilik bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak, sudaki koku nedeniyle söz konusu Gücük Kaynağından su alımı durdurulmuş ve hat tahliye edilmiştir. Bölgeye, Suadiye içmesuyu arıtma tesisi ile Yuvacık Barajı hattından su verilmiştir. Kurumumuz, yaşanan bu olayla ilgili hukuki süreçlerin yasal takipçisi olacaktır.
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