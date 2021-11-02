Basın Duyurusu- Sirenlerin Test Edilmesi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83.Yıl dönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi, bu yılda 10 Kasım 2021 tarihinde saat 09.05’de İl ve İlçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 (iki) dakika süre ile (düz siren) şeklinde çaldırılacaktır.