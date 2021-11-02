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Basın Duyurusu- Sirenlerin Test Edilmesi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83.Yıl dönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi, bu yılda 10 Kasım 2021 tarihinde saat 09.05’de İl ve İlçelerimizde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 (iki) dakika süre ile (düz siren) şeklinde çaldırılacaktır.

Basın Duyurusu- Sirenlerin Test Edilmesi

02 Kasım 2021 Salı 09:17


Bu nedenle ilimiz genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için 04 Kasım 2021 Perşembe günü saat 10.00 itibariyle deneme amacıyla sirenler çaldırılacaktır. 

 

  Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.        

     

KOCAELİ VALİLİĞİ     

 

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