Basın ve Medya Tarihimiz de Gazetecilik Anılarım

Geleceğin medya mesleği nasıl olacak ?..!
Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığının destekleri ile İstanbul da düzenlenen Türkiye’nin birçok bölgesinden gazetecilerin katıldığı Dijital medya çalıştayına katılıp söz alarak gazetecilik anılarımla basın tarihimizin 50 yıllık geçmişine ışık tutup Medyamızın geleceği ile ilgili uzmanlara sorular yöneterek gelecekte medya mesleğinin nasıl ve hangi araçlarla yapılacağını sordum
Dijital Dünya Çalıştayın da Konuştum
İletişim başkanlığının destekleri ile düzenlenen iletişim başkanı Fahrettin Altun ve RTÜK başkanı Ebubekir Şahin ile ulusal ve yerel medya mensuplarının katıldığı çalıştayda söz alarak basın tarihinin 50 yıllık geçmişi halkında şu bilgileri verdim .
“...50 yıla yakın yerelden genele gazete sahipliğin den belgesel yapımcılığına medyanın her alanında görev yaptım. Halen TGRT belgesel tv de her gün belgesellerim yayınlanıyor dünyanın 80'e yakın ülkesi ve Türkiye’nin her yerinde belgesel çektim basın meslek kuruluşlarında aktif görev aldım Avrasya gazeteciler derneği başkanı ve TDGF Başkan vekili olarak görev yapıyorum
Biz yıllar önce TRT ve Anadolu Ajansı muhabirliği yaparken video kasetlerimizi ve fotoğraflarımızı TRT ve ajansa otöbüslerle gönderip telefonla haber yazdırmak içim basın önceliğimiz olmasına rağmen saatlerce TRT ve Anadolu ajansına telefonun bağlanmasını beklerdik
Gebze de 37 yıldan beri yayınlanan Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com Gebze de gazetec basacak matbaa olmadığı İçin İki yıl İzmit'te bastırıp daha sonra Gebze’ye otomatik gazete dizgi ve baskı makinasını getirdim başka gazetelerin yayınlanmasına da yardımcı oldum. Gebze gazetemize fotoğraf basmak İçin önce olay yerin de çektiğimiz fotoğrafı fotoğrafçıda siyah beyaz karta bastırıp İstanbul’a giderek klişe yaptırıp Gebze de gazetemize basmak İçin en az üç günde yapabiliyorduk .
Bugün çalıştay adını alan Başbakanlık Basın yayın genel müdürlüğünün o yıllar da düzenlediği eğitim seminerleri Enbaş üç gün sürerdi. Anadolu ve milli mücadele basını ile ilgili verilen bilgiler çok önemliydi.
Daha sonra medya adını alan basın tarihimiz ile ilgili bir müze kurulsa çalıştay ve eğitim seminerleri sürekli yapılsa basın ve medyamızın geçirdiği evreler genç gazetecilere en iyi şekilde verilse çok güzel ve yerinde olur ...”
Özetle bu şekilde görüş öneri ve 50 yıla yakın basın tarihimizin canlı şahidi olarak yaptığım konuşmada bilgi verdikten sonra. Çalıştaya katılan uzman ve akademisyenlere şu soruyu sordum .
Meydanın Gelecek 20 yıl Öngörüsü
“...Medyada hızla gelişme devam ediyor halen gazetecilik ve belgeselcilik yapıyor elimdeki cep telefonumdan çalıştayı Gebze gazetesi ve Devri alem tv olarak canlı yayınladım iletişim başkanı sayın Fahrettin Altun ve RTÜK başkanı sayın Ebubekir Şahinin konuşmalarını canlı yayınlayarak dijital medya dünyasına yarım asırlık bir gazeteci olarak zorda olsa ayak uydurmaya gazetecilik mesleğini sürdürmeye çalışıyorum.
İletişim Başkanının Konuşması
RÜTÜK Başkanının Konuşmasın
çok sayıda iletişim fakültemiz var bir çok mezun veriyor acı ve üzücü bu gün genç gazetecilerde maalesef bu çalışma heyecanını göremiyorum gerçek anlamda gazeteci ve belgeselci elaman bulamıyorum
Şimdi merak edip sizlere soruyorum
Bana 30 yıl önce medyanın bu günkü teknolojik gelişmesi rüyamda gösterilseydi inanmaz böyle bir şey olur mu derdim
Dijital medya nın gelecek 20 yılı ile ilgili öngörünüz ne ?.. medya teknolojisi 20 yıl sonra ne olacak ?..Basın yayın medya sektörü 20 yıl sonra nasıl yapılacak ? 20 yıl sonranın gazetecileri ve medyacıları nasıl olacak ve nasıl. Çalışacaklar ?..”
Aldığım Cevap Beni İkna Etmedi
Dijital medya dünyası çalıştayında bu konuların da konuşulacağını merakla bekledim konuşulmadığı İçin en son söz alarak bu konuşmayı ve soruyu sormak zorunda kaldım
Benim sorduğum soruya uzman konuşmacı Türk medyasından cevap verme yerine Taim dergisi ve diğer yabancı ülke medyasının dijital medyaya nasıl geçtiğini anlatarak cevap verdi keşke bu konunu uzmanları geçmişin medya teknolojisini bilerek geleceğim medyası halkında Bilgi verip geleceğin medya mensuplarını yetiştirseler
Geçmiş bilinmeden gelecek olmaz
Geçmiş geleceğin aynasıdır ders almalıyız
Geçmişi unutmayıp geleceğe bakmalıyız
Geleceğin medyasına hazırlık yapmalıyız
Devlet kurumları üniversitelerimize tarihi görev
Geleceğin medyası ve gazetecilerini yetiştirin