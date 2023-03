Basın ve Medya Tarihimiz de Gazetecilik Anılarım

“...50 yıla yakın yerelden genele gazete sahipliğin den belgesel yapımcılığına medyanın her alanında görev yaptım. Halen TGRT belgesel tv de her gün belgesellerim yayınlanıyor dünyanın 80'e yakın ülkesi ve Türkiye’nin her yerinde belgesel çektim basın meslek kuruluşlarında aktif görev aldım Avrasya gazeteciler derneği başkanı ve TDGF Başkan vekili olarak görev yapıyorum

Biz yıllar önce TRT ve Anadolu Ajansı muhabirliği yaparken video kasetlerimizi ve fotoğraflarımızı TRT ve ajansa otöbüslerle gönderip telefonla haber yazdırmak içim basın önceliğimiz olmasına rağmen saatlerce TRT ve Anadolu ajansına telefonun bağlanmasını beklerdik

Gebze de 37 yıldan beri yayınlanan Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com Gebze de gazetec basacak matbaa olmadığı İçin İki yıl İzmit'te bastırıp daha sonra Gebze’ye otomatik gazete dizgi ve baskı makinasını getirdim başka gazetelerin yayınlanmasına da yardımcı oldum. Gebze gazetemize fotoğraf basmak İçin önce olay yerin de çektiğimiz fotoğrafı fotoğrafçıda siyah beyaz karta bastırıp İstanbul’a giderek klişe yaptırıp Gebze de gazetemize basmak İçin en az üç günde yapabiliyorduk .

Bugün çalıştay adını alan Başbakanlık Basın yayın genel müdürlüğünün o yıllar da düzenlediği eğitim seminerleri Enbaş üç gün sürerdi. Anadolu ve milli mücadele basını ile ilgili verilen bilgiler çok önemliydi.

Daha sonra medya adını alan basın tarihimiz ile ilgili bir müze kurulsa çalıştay ve eğitim seminerleri sürekli yapılsa basın ve medyamızın geçirdiği evreler genç gazetecilere en iyi şekilde verilse çok güzel ve yerinde olur ...”