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Başiskele Kazandere’ye köy konağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kazandere Köy Konağı yapımı için ihale gerçekleştirdi.

Başiskele Kazandere'ye köy konağı

09 Eylül 2023 Cumartesi 11:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de köy konağı yapımı için çalışmalara başladı. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Etüt Proje Şube Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkıldı. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilen elektronik ihaleye 3 firma teklif verdi. En düşük teklif 2 milyon 546 bin TL, en yüksek teklif 4 milyon 500 bin TL oldu. Verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek. Başiskele Kazandere Köy Konağı projesinin 240 günde tamamlanması planlanıyor. Buna göre konak, 160 metrekare alanda 2 katlı olarak inşa edilecek. Konakta çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık ve idari ofis yer alacak. Projede Kocaeli’nin geleneksel ev yapısı günümüze taşınması hedefleniyor.



İHA
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