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Başiskele Taziye Evinde Sona Doğru

Başiskele'ye kazandırılan Taziye Evi tamamlandığında cenaze sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak.

Başiskele Taziye Evinde Sona Doğru

25 Ekim 2023 Çarşamba 11:06

 Başiskele Belediyesi, cenaze sahibi vatandaşların acısına ortak olmak ve yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ilçeye Taziye Evi kazandırıyor. Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi üzerinde kapalı pazar yeri yanında inşa edilen Başiskele’nin ilk Taziye Evinde son aşamaya gelindi. İnce işçiliğin devam ettiği taziye evi yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. 
 Cenaze sahiplerinin rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturulan Taziye Evi, 213 metrekare üzerine 184 metrekare kullanım alanına sahip. İçerisinde 2 mutfağın da bulunduğu Taziye Evinde, kadın ve erkekler için ayrı mescit alanları ve tuvaletler yer alıyor. Ayrıca kapalı alan dışında bahçe alanı da yer alacak.  

                                     


İHA
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