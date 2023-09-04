Başiskele'ye 4 yılda kalıcı hizmetler

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde 4 yılda yürütülen çalışmaları paylaştı. Bu çerçevede, Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatlarıyla 4 yılda 799 cadde ve sokakta 160 kilometre üstyapı hizmeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 231 yolda 98 bin ton sıcak asfalt ile 64 kilometrelik yol yapım çalışması yürütüldü. Aynı zamanda, 216 yolda sathi kaplama, 10 yolda ise beton yol çalışması yapıldı.





Nüfusun her geçen gün arttığı Başiskele'de prestij cadde çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu caddelerde elektrik kabloları yer altına alınarak, şık aydınlatma çalışmaları, kaldırım, bisiklet yolları ve estetik çalışmalar kazandırıldı. Bu proje çerçevesinde, Mesan Sokak, Çuhadar Caddesi, Vezir - Ulucami Caddesi, Selahattin Eyyubi Caddesi, Millet Caddesi, Beyoğlu Caddesi, Dranas Caddesi, Kamber Sokak, Kocatepe Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinde prestij cadde çalışmaları tamamlandı.





24 eser kazandırıldı

Başiskele Belediyesi; kadından gence, çocuklardan yaşlılara kadar kentin ihtiyacı olan birçok yapıyı da kente kazandırdı. Bu çerçevede; Ovacık Tır Parkı, Bahçecik Spor Merkezi, Katı Atık Aktarma İstasyon, Serdar Mahallesi Uygulama Cami Şadırvan, Başiskele Halk Kütüphanesi (Kitaphane), Azize Hatun Spor Salonu, Teknik Hizmetler (Fen İşleri ve Temizlik İşleri) İdari Bina, Yeşilyurt Kapalı Pazar Yeri, Mesan Sokak Prestij Cadde Düzenleme, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Ulucami Altı Gençlik Evi, Atık Getirme Merkezi, Karşıyaka Kültür Merkezi Konsey Salonu, Karşıyaka Kültür Merkezi Konferans Salonu, Mahmutpaşa Muhtarlık İrtibat Binası, Yeniköy Ala Mekan, Seymen Başkent İdari Bina Tadilatı, Havuzlubahçe Kooperatif Merkezi, Fen İşleri Binası Güneş Enerji Sistemi, Körfez Mahallesi Sporcu Eğitim Merkezi, Garaj içi Sosyal Tesisi-Depo-Atölyeler-Çelik İşleri,Kullar Yaşam Merkezi,Yuvacık Kültür Merkezi, Antik Köfte, Yakacık Kuran Kursu ve Tepecik Muhtarlık irtibat binası hayata geçirildi.





Tır parkı

Başiskele Belediyesi, üstyapı faaliyetleri çerçevesinde Ovacık Mahallesine tır parkı inşa etti. Şehir yaşamına ve planlamasına azami özen gösterilerek tasarlanan projenin tamamlanmasıyla birlikte içindeki otoparklarıyla halka hizmet sunan devasa bir tır parkı kullanıma açılmış oldu.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından acil ekip kurarak deprem bölgesine gönüllü ekipler ile de hizmet sağladı. İlgili deprem bölgelerinde hem enkazların kaldırılmasına destek sağlayan ekipler, konteyner kentin kurulmasında teknik birçok üstyapı hizmetine de imza attı.





İHA