Basit Bakımlar İçin Sürücüleri Cesaretlendiriyor!

Elli yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteren ve 200'den fazla premium yedek parça markasının ana distribütörlüğünü yapan MOTOR AŞİN, Aşin Akademi çatısı altında sektöre birçok yenilik kazandırmaya devam ediyor. Yedek parça pazarındaki dinamikler zaman içinde değişirken, “kendi bakımını kendin yap” yaklaşımının özellikle Amerika ve Avrupa’dan sonra ülkemizde de yaygınlaşmasını bekleyen şirket, YouTube kanalı üzerinden polen filtresi, silecek, hava filtresi değişimi gibi pratik bakım önerilerini aşama aşama sürücülerle paylaşıyor.

Ülkemizde otomotiv ve ticari araç pazarında, yedek parça ve satış sonrası sektörünün gelişiminde önemli roller üstlenen MOTOR AŞİN, basit bakımlar için sürücüleri cesaretlendirecek yeni bir adım attı. MOTOR AŞİN YouTube kanalı üzerinden pratik bakım önerileri paylaşılırken, hangi yedek parçanın hangi görevi üstlendiği detaylı bir şekilde anlatılarak otomobil sahiplerinin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Polen filtresi, hava filtresi, silecek değişimi gibi basit bakımları aşama aşama gösteren şirket, sürücülerin bu işlemleri kendi kendilerine yapabileceklerini söyleyerek cesaretlendiriyor.

Amerika’da DIY-Do It Yourself mottosuyla yıllar içinde ortaya çıkan “kendi bakımını kendin yap” akımının Avrupa’ya da yayıldığı bilinirken, ilişkilerini B2B olarak yöneten yedek parça şirketlerinin zaman içinde evrileceği beklentisinin hakim olduğunu ifade eden MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “Aşin Akademi çatısı altında yedek parça sektöründe yapılmayanı yapmak, öncü olmak bizleri mutlu ediyor. Sadece sürücülere değil, sektörümüze de ilham kaynağı olmak, dönüştürmek, geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda kendi bakımını kendin yap anlayışının ülkemizde de daha yaygın hale geleceğini düşünerek pratik önerileri ve eğitimleri barındıran videolarımız devam edecek. Tüm sürücüler MOTOR AŞİN YouTube kanalımızı takip edebilir.” diyor.