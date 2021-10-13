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Başkan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde vatandaşları dinleyecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘Gönül Buluşmaları’ programı kapsamında 14 Ekim Perşembe günü Murat Balcı Cami Konferans Salonunda Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başkan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde vatandaşları dinleyecek

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:28

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ‘Gönül Buluşmaları’ toplantıları Fevzi Çakmak Mahallesi ile devam ediyor. 14 Ekim Perşembe günü Murat Balcı Cami Konferans Salonunda saat 18.30’da başlayacak olan programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra, başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET

Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerini toplantıya davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Perşembe günü gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum” dedi.

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