Başkan Bıyık kan bağışında bulundu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kızılay Haftası dolayısıyla Kazım Karabekir İlkokulu ile Kızılay’ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek için kan bağışında bulundu. Kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Muzaffer Bıyık, herkesi kan vermeye davet etti.

Kızılay Haftası nedeniyle Kazım Karabekir İlkokulu ve Kızılay Darıca Şubesi, kan bağışı kampanyası düzenlerken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kan bağışı noktasını ziyaret ederek Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Kazım Karabekir İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, sabah öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldıktan sonra Kızlılay’ın kan bağışı noktasını ziyaret etti.

BAŞKAN BIYIK’TAN KAN BAĞIŞI DAVETİ

Kan Bağışı kampanyasına katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti. Başkan Muzaffer Bıyık, kan bağışlamanın önemine de işaret edip, “Kızılayımıza kan bağışı noktasında yardımlarımızı arttırmalıyız. Pandemi nedeniyle kan bağışları azaldığı noktasında bilgi aldık. İçinde bulunduğumuz süreçte birbirimize destek olmanın en önemli ve değerli yollarından biri de kan bağışında bulunarak kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaktır. Kan hayattır. Herkes kan bağışı yaparak hayat kurtarılabilir. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına destek olmaya ve kan bağışı ile kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya davet ediyorum.” dedi.





