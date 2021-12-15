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Başkan Bıyık, Metro İnşaatını İnceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hummalı çalışmanın devam ettiği Darıca-Gebze metro inşaatını inceledi. Tünel açma işleminin devam ettiği projede 400 metre ilerleyen Başkan Muzaffer Bıyık, metro inşaatının planlandığı gibi 2023 yılında biteceğini söyledi.

Başkan Bıyık, Metro İnşaatını İnceledi

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:30

Darıca ve bölgemiz için asrın projesi olan Darıca-Gebze Metro projesinde çalışmalar gece gündüz hummalı bir şekilde devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çizmeleri giyerek TBM ile tünel açma çalışmalarının sürdüğü Metro inşaatını inceledi. Metro inşaatında çalışan mühendisler ve teknik ekiple birlikte devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, metro inşaatında gelinen son nokta hakkında da bilgiler aldı. Başkan Muzaffer Bıyık’a ziyarette başkan yardımcılarıyla birlikte Fen İşleri, İmar ve Yapı Kontrol müdürleri de eşlik etti.

METRO ÇALIŞMASI PLANLANDIĞI GİBİ HIZLI DEVAM EDİYOR

Metro inşaatı hakkında detaylı bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada projenin planlandığı gibi hızlı devam ettiğini belirterek “Darıca’mız için asrın projesi olarak gördüğümüz metro projesinde mühendis arkadaşlarımızla teknik bir gezi yaptık. Çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Metro çalışması planlandığı gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. En son Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile birlikte TBM ile tünel açma törenine katılmıştık.

GÜNLÜK 12 METRE İLERLİYOR

Şu anda iki TBM ile çalışma yapılıyor. TBM’in biri Cumhuriyet Meydan’ını geçmiş durumda. Diğer TBM de 400 metre ileride. Biz de tünelin içerisinde 400 metre ilerledik bugün. Ekiplerden aldığımız bilgiye göre günlük 12 metre ilerleniyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında Darıca sahilden GOSB’a giden muhteşem hizmet olan metro projemiz bitmiş olacak. Vatandaşımıza bazı sıkıntılar yaşatıyoruz. Çalışmalar esnasında rahatsızlık veriyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve hoşgörü istiyoruz. İnşallah proje bittiğinde muhteşem bir eseri ilçemize ve bölgemize kazandırmış olacağız” dedi. 

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