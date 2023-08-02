Başkan Bıyık, vatandaşlara aşure dağıttı

Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nde Salı pazarı girişinde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı. Saat Kulesi önünde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin eşlik ettiği aşure ikramında Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla sohbet ederek birlik beraberlik mesajı verdi. Muharrem ayının bereketini Darıcalılarla birlikte paylaşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza kardeşlik, birlik, dayanışma, paylaşma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Rabbim yapılan ibadetleri ve tutulan oruçları kabul etsin. Bu günlerde birlik beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darıca Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure ikramını farklı mahallelerde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızla da bir araya gelerek kucaklaşıp hasret gideriyoruz. Aşuremiz bereketli birliğimiz daim olsun” dedi.





İHA