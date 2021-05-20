Başkan Bulut: Nefes Kredisi rekor kaynakla bir an önce başlamalı

Koronavirüs salgını insan hayatı kadar işletmelerin hayatını da olumsuz olarak etkilerken, sürecin başından bu yana iktisadi tedbirler öneren KOTO, Nefes Kredisi’nin de ivedi bir şekilde hayata geçirilmesini önermişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Briliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara girişimlerde bulunan KOTO, kredinin işletmeler için hayati önemi olduğunu vurgulamıştı. TOBB’un talepleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Nefes Kredisi bir kez daha hayata geçiriliyor. Bu onemli gelişme sonrası açıklama yaparak yeni talepleri gündeme getiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, rekor maddi destek beklediklerini ifade etti.

REKOR KATILIM BEKLİYORUZ

Başkan Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle talebimizi üst yönetimlerde gündeme getirerek hayata geçirilmesini sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile, iş dünyasının bu talebine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün, Nefes Kredisi’nin işletmelere sadece nefes değil adeta hayat olacağı önemli bir gündür. İşletmelerimiz için bu denli önem arz etmektedir. KOTO olarak önemli bir miktarda kaynak sağlamayı öngördüğümüz kredinin ivedilikle başlatılmasını arzu ederken, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin belirlenerek (Kafe, restoran, rehabilitasyon merkezleri vb.) öncelik verilmesini, daha fazla üyemizin krediden yararlanabilmesi için TOBB ve diğer tüm Odaların katkısının yüksek olmasını, devlet bankalarının tamamının katılımının sağlanmasını ve özel banka çeşitliliğinin de artırılmasını, geçtiğimiz yıllarda Nefes Kredisi kullananların tekrar başvurabilmesinin sağlanmasını, grup şirketlerinde en az iki işletme adına kredi kullanımının sağlanmasını, Nefes Kredisi çalışmasının ivedi şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz.”