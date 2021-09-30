Başkan Büyükakın: ‘14.337 insanımızı boğulmaktan kurtardık’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bem-Bir-Sen’in İtfaiye Haftası kutlamasına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307’nci yılı nedeniyle yapılan kutlamaya Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları katıldı. Kocaeli İtfaiyesinin kendilerinin yüz akı olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “11 yılda 14 bin 337 insanımızı boğulmaktan kurtardık. Sahillerimizde verdiğimiz cankurtaranlık hizmetimizle yine sadece bu yıl bin 695 vatandaşımızın boğulmasının önüne geçtik. Kocaeli İtfaiyesi, Türkiye’ye örnektir” dedi.





“6 ADET İTFAİYE ARACI DAHA ALIMI YAPIYORUZ”

“17 istasyon 76 itfaiye müdahale aracı ve 519 personel ile şehrimize hizmet veriyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Sizlerin daha iyi şartlarda hizmet verebilmeniz için yeni bir hizmet binası yapıyoruz. İtfaiye araçları filomuza dâhil edilmek üzere 6 adet itfaiye aracı alımının yanı sıra afetlere müdahalelerde kullanılmak üzere mobil afet TIR dorsesi alımı yapıyoruz. KOSGEM ile 7 sahilimizde cankurtaranlık hizmeti verdik. Bunun yanında yıl içerisinde toplam 89 kişiye gönüllü itfaiyecilik eğitimleri verdik” şeklinde konuştu.





“12 BÖLGEDE HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET”

Derince Sırrı Paşa Mahallesi’nde bir kedinin iki duvar arasına sıkıştığı ihbarının alınması üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ulaştığı, bulunduğu yerden çıkarılan yavru sokak kedisinin hareketsiz olduğu anlaşılınca İtfaiye erimiz İbrahim Ethem tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürülmesine de değinen Başkan Büyükakın, “İbrahim Ethem kardeşimizin gayreti vatandaşlarımız tarafından takdir topladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başlamıştı. 12 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 164 kişilik ekibimiz görev yaptı. KOSKEM’deki tüm kardeşlerime de hizmetleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.





“HİZMET KALİTESİNİ ÇOK DAHA İYİ SEVİYELERE ÇIKARACAĞIZ”

“Bizler ve hemşerilerimiz, Kocaeli İtfaiyesi’nin gücü, imkânları ve yetenekleriyle gurur duyuyor” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Yaptığınız tüm fedakârlıklar için bir kez daha teşekkür ederim. Bizde bu gururu geleceğe taşıma anlamında elimizden gelenin fazlasını yapmak, tüm imkânlarımızı itfaiye teşkilatımıza sunmak için gayret ediyoruz. Gerek fiziki mekânlar gerekse donanım açısından Kocaeli İtfaiyesi çok iyi noktadadır. İnşallah daha iyi yerlere gelerek hizmet kalitesini çok daha iyi seviyelere hep birlikte çıkaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.



