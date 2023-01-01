Başkan Büyükakın: “2023 yılı da hizmet yılı olacak”





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2022 yılının son saatlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını gerçekleştirdiği eski yürüyüş yolu olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı’nda vatandaşlarla birlikte geçirdi. Başkan Büyükakın’a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney de eşlik etti. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren ve sohbet eden Başkan Büyükakın, “Tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, bu yılın sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. 2022 yılı geride kaldı. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında da hizmetlerimizle insanımızın gönlünde olmaya devam edeceğiz” dedi.





“KOCAELİ’NİN HER KÖŞESİNE HİZMET İMZAMIZI ATACAĞIZ”

Yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Büyükakın, 2023 yılının da hizmet yılı olacağını dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’mizin her köşesine hizmet imzamızı atmaya devam edeceğiz. 2023 yılı aynı zaman Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme girmek demektir. 2022 yılında Kocaeliler için gece gündüz çalıştık. 2023’de de çok çalışacak, hizmetlerimizle milletimizin mutluluğuna mutluluk katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





“YANGINLARA KAHRAMANCA MÜDAHALE ETTİNİZ”

Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yahya Kaptan İtfaiye Grubunu da 2022 yılının son günü ziyaret etti. Nöbet tutan İtfaiye erleriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, telsizden diğer itfaiye gruplarına ve müfrezelerine, “2022 yılının son saatlerinde sizlerle bir araya olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da özveriyle çalıştınız. Şehrimizdeki yangınlara kahramanca müdahale ettiniz. Gerektiğinizde canınızı tehlikeye attınız. Ama bu kentin insanlarının daha mutlu olması için afetlerden zarar görmemesi için büyük mücadele verdiniz. Şehrimiz çeşitli noktalarında bunu yaptığınız gibi ülkemizde afetlere ve yangınlara müdahalede gururumuz oldunuz” dedi.





“ŞEHRİMİZİN YÜK AKI OLDUNUZ”

İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu’nun da yer aldığı ziyarette, “Her yerde ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler sizler oldunuz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Verdiğiniz eğitim faaliyetleriyle de Türkiye’de diğer itfaiyelere birikimlerinizi aktardınız. Her zaman şehrimizin yüz akı oldunuz. Tüm bu gayretleriniz ve başarılarınız için sizlere teşekkür ediyorum. 2023 yılının sizler, Büyükşehir Belediyemiz, şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlar getirmesini, sağlıklı ve mutlu bir şekilde ailelerinizle nice yıllar görmenizi yüce Allahtan niyazda bulunuyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.